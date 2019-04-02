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YSK 2014’te geçersiz oyların yeniden sayımını reddetmiş…

AKP’nin İstanbul’daki seçimde 319 bin geçersiz oy olduğu ve yeniden sayım yapılması yönündeki itirazının bir benzerinin 5 yıl önce de Ankara’da CHP tarafından dile getirildiği, ancak YSK’nın bu başvuruyu reddettiği ortaya çıktı.

Sözcü Ankara
17:35 -
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YSK 2014’te geçersiz oyların yeniden sayımını reddetmiş…

2014'de yapılan ve Mansur Yavaş'ın da aday olduğu Ankara'dakli yerel seçimlerde 124 bin 75 geçersiz çıkmış, bunun üzerine dönemin CHP Ankara İl Başkanı Zeki Akçın İl Seçim kuruluna itirazda bulunarak oyların yeniden sayılmasını istemişti. Ancak İl Seçim Kurulu başvuruyu reddedince konu YSK'ya gelmişti.

FOTOĞRAFLAR:AA

YSK'nın o zaman da başkanı olan Sadi Güven ve üyeler konuyu inceleyerek ‘'Yasa gereği bu gibi konularda delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazlar reddedilir. Yapılacak itirazlarda ciddiyet ve sorumluluk aranmaktadır ‘' diyerek başvuruyu reddetti.

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