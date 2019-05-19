Yurtta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ankara’da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Aslanlı Yol’da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

GENÇLER ATA’SINA KOŞTU

Kutlamalar kapsamında yine binlerce genç Anıtkabir’e akın etti.

SAMSUN’DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

Samsun’da, Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi’ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen töreni ilgiyle izledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ın kutlu ve onurlu bir gün olduğunu belirterek, Atatürk’ün Samsun’a gelişinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Mehteran Birliği gösteri yaptı. SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da hava şartlarının düzelmesiyle gösteri uçuşu yaptı.

81 ilden ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 gençlik temsilcisini taşıyan, Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a yaptığı yolculuğu canlandıran Piri Reis Gemisi’nde Atatürk portresi, 1919 tarihi, Milli Mücadele’nin 100. yılı logosu ve “Bitmeyen Yolculuk” yazısı yer aldı.

Gemideki gençler, KKTC ve 81 ilden getirdikleri vatan toprağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda parti liderleriyle tokalaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.

ŞAHİKA ERCÜMEN’DEN 100. YIL ANISINA SAYGI DALIŞI

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı noktada saygı dalışı yaptı.

CUMHURİYET ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

19 Mayıs dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kadıköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaş Bağdat Caddesi’nde buluştu. Coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla Kadıköy sokaklarını kırmızıya boyadı. Suadiye ışıklarda başlayan yürüyüş Bağdat Caddesi’nde son buldu.

Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GALATA KÖPRÜSÜ’NDE 19 MAYIS KONVOYU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu.

19 MAYIS’I BAŞKENTİN ZİRVESİNDE KUTLADILAR

Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü bünyesinde faaliyet yürüten “Anadolu Leylekleri Doğa Sporları”, “Bağımsız Trekking”, “Özgür Rota” ve “Yol Arkadaşım” gruplarına üye 93 dağcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “Yaşasın Milli Mücadele Yürüyüşü” düzenledi. Dağcılar, başkentin en yüksek noktası Işık Dağı’nın zirvesine çıkmak için Kızılcahamam Belpınar beldesinde bir araya geldi. Kızılcahamam sınırları içindeki 2034 rakımlı Işık Dağı’nın zirvesine 6 saat süren yürüyüşün ardından ulaşan 93 dağcı, daha sonra İstiklal Marşı okudu, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu, Türk bayrağı ve “Atam İzindeyiz” yazılı pankart açtı.

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi.

İZMİR’DE “19 MAYIS YOL KOŞUSU” YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “19 Mayıs Yol Koşusu”na kaydolan bin 750 sporcu, koşunun başlama noktası olan Konak’ta iskele önünde toplandı. Yarışmanın başlama saatine kadar ısınma hareketleri yapan sporcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Startı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcuların arasına girerek koşuya katıldı. Sporcular, Üçkuyular’da iskeleden start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

19 MAYIS’I DENİZ ALTINDA KUTLADILAR

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Milli Mücadele’nin 100. yılını deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı. İlçedeki bir dalış merkezinden 9 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan üçü ise “Samsun’a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz” yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla “tören geçişi” yaptı.

19 MAYIS’I ZİRVEDE KUTLADILAR

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5137 Doğa Kulübü ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcuları, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ’ın eteklerinden tırmanışa başladı. Sarp kayalıklar arasından zirveye ulaşan 14 sporcu, burada Türk bayrağı ve “Milli Mücadele’nin 100. yılı kutlu olsun” yazılı pankartlar açarak 19 Mayıs’ı kutladı.

DENİZLİ’DE 1919 ÖĞRENCİ HARMANDALI OYNADI

Denizli’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri, gençler, sporcular ve vatandaşların da katıldığı kortej, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar yürüdü.

500 ÖĞRENCİ İLE ’19 MAYIS’ KOREOGRAFİSİ

Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesinde ise 500 öğrenci, “100. yıl ve 19 Mayıs 2019” koreografisini oluşturdu.

5 BİN KİŞİ ‘ATABARI' OYNADI

Edirne’de, 19 Mayıs’ın 100. yılı için “Dünya Atabarı Oynuyor” projesi kapsamında Edirne’de vatandaşlar atabarı oynadı. Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.