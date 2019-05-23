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Zeki Kayahan Coşkun’dan Gökçek’e: Siyasal İslam’da yalan orucu bozmuyor mu?

Ünlü radyocu Zeki Kayahan Coşkun, görevden el çektirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'e YSK paylaşımıyla ilgili 'Siyasal İslam’da yalan orucu bozmuyor mu?' yanıtını verdi.

17:33 -
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Zeki Kayahan Coşkun’dan Gökçek’e: Siyasal İslam’da yalan orucu bozmuyor mu?

Melih Gökçek, YSK’nın yayımladığı İstanbul’daki seçimlerin iptal gerekçesi içerisinden AKP’nin itiraz kısmını keserek YSK’nın kararıymış gibi paylaştı. Bu paylaşıma Zeki Kayahan Coşkun’dan yanıt geldi.

Gökçek YSK’nın gerekçesindeki AKP iddialarını YSK’nın kararıymış gibi paylaştı.

Coşkun, Gökçek’e verdiği yanıtta, “Ysk çaldılar demiyor başgan. Paylaştığın gerekçede yer alan iddia, itiraz. Bunu taraflardan biri böyle iddia ediyor. Cımbızlayıp böyle sunmak yakışıyor mu size? Oruçluyken gerçeği söylememek olur mu? Ya da şöyle sorayım, Siyasal İslam'da yalan orucu bozmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 17:35 23.05.2019
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