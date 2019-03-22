Ali Arslan Kimdir

1974 yılında dünyaya gelen Ali Arslan, ilk, orta ve lise öğrenimini Hocalar ilçesinde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Arslan, halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır. Ali Arslan, 1998-2006 Maliye Bakanlığı Memuru, 2006-2008 2 yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Mali Hizmetler Uzmanı, 2008-2009 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Mali Hizmetler Uzmanı, 2009-2013 yıllarında da Hocalar İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Arslan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı oldu.