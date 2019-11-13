Toronto’da 10 Kasım anması

Program öncesi 100’ün üzerinde gönüllünün katkısıyla, Atatürk ve Devrimler Sergisi ile Cumhuriyet tarihindeki büyük değişimin başlıkları işlendi.

Ankara Kitaplığı, sahip olduğu Atatürk Arşivini ziyaretçilerinin ilgisine sundu, TSC Çocuk Masası, gelen küçük ziyaretçilere hem İngilizce hem Türkçe Atatürk hikayeleri tanıttı.

500 kişinin doldurduğu salonda programı, TSC Çocuk Korosu, “Ata'mıza Saygıyla” adlı performanslarıyla açarak herkesi duygulandırdı.

Turkish Society of Canada Dernek Başkanı Sn. Rüçhan Akkök ün açılış konuşmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün anlam ve önemini seyircilerle paylaştı. Programın sunuculuğunu Aysegül Kalkan yaptı.

Program, Şehir Tiyatroları Oyuncusu, yönetmen, Arda Aydın'ın tek kişilik olağanüstü performansı “İlelebet.. Bir Atatürk Hikayesi” nde, etkileyici ses tonu, seyirciyi Cumhuriyet dönemine döndüren kostümleri ve sanatçının bir oyuncu gözüyle ruhuna büründüğü Atatürk silüeti ile devrim yıllarında Mustafa Kemal'in yaşadığı duygusal geçişleri, yeryüzündeki tüm canlılara karşı duyarlılığını, kurmak istediği düzenden beklentilerini, geleceğe dair hayallerini canlandırarak, seyirciye duygusal anlar yaşattı ve bugünlere nasil geldiğimizi tekrar hatırlattı.

Aynı zamanda ses sanatçısı olan ve yazılmış tüm mektuplar adlı müzik albümü bulunan Arda Aydın, tiyatro oyunu sonrasında, günün anlamını yad ederek Atatürk`ün sevdiği şarkılarından oluşan bir dinleti programı ile, yüreğinde vatan hasreti taşıyan seyircilerin eşliğiyle unutulmaz bir kapanışa sahne oldu.

Düzenlediği ses getiren etkinliklerle tanınan Turkish Society of Canada dernegi, 13 yıldır sayıları 900'e varan üyeleriyle, kendisini Türk Kültürünü ve Türk İnsanını, bulunduğu kıtaya tanıtmaya adamış, Kuzey Amerika'nın en başarılı tosyal toplum kurumlarından biridir.