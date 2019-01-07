2018’in galibi ikinci el

Sıfır otomobil pazarı 2018 yılında daralırken, ikinci el pazarı yaklaşık yüzde 8 arttı. 2018 yılında her 1 sıfır otomobil karşılığı 6 adet ikinci el araç satıldı.

2019 yılında sıfır otomobil pazarında düşüşün devam edeceği öngörülürken, ikinci elde büyümenin devam etmesi bekleniyor. Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, ÖTV indiriminin ikinci el pazarını ciddi olarak etkilediğini belirterek, “Sıfır-ikinci el oranı yılsonunda 1'e 10 oranına bile gelebilir. Devam eden ÖTV indirimi uygulamasının pazara etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü stoklardaki 2018 model sıfır araç stokları eridi. 2019 model araçlar ise maliyet artışları göz önüne alındığında daha üst seviyeden pazara sunulacaktır” dedi. Murat Aydın, Otoshops olarak 2019 yılında 7 bin adetlik satış hedeflediklerini de belirtti.