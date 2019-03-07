CMS’ye tasarım ödülü

İzmir'de bulunan 3 üretim merkeziyle yılda 9 milyondan fazla alüminyum jant üreten CMS Grubu, mevcut ürün yelpazesinin geliştirmek ve dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin taleplerine cevap vermek üzere her yıl portföyüne yeni tasarımlar ekliyor. Tamamı Türk 5 tasarımcıdan oluşan CMS Tasarım Ekibi'nin C25 tasarımıyla 2018 yılında Türkiye ve Avrupa'da birçok ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl portföye giren 4 yeni tasarımdan biri olan C25 tasarımı, Ticaret Bakanlığı (TB), Turkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle TURQUALITY Programı kapsamında düzenlenen “Design Turkey” değerlendirmesinde “Ulaşım Araçları ve Aksesuarları” kategorisinde, Üstün Tasarım Ödülünün sahibi oldu. Bu tasarıma bir ödül de Alman Tasarım Konseyi (Rat für Formgebung) tarafından otomotiv sektörüne özel olarak düzenlenen “Automotive Brand Contest 2018 Ödülleri'nden geldi.

C25,“Future, Mobility and Parts (Gelecek, Mobilite ve Yedek Parça)” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

CMS Tasarım Ekibi, büyük ödülden sonra Alman Tasarım Konseyi tarafından “German Design Awards 2019 (Alman Tasarım Ödülleri 2019)” organizasyonuna da aday gösterildi. Geniş kapsamlı değerlendirmenin ardından “Excellent Product Design – Automotive Parts and Accessories (Kusursuz Ürün Tasarımı-Otomotiv Parçaları ve Aksesuarlar)” kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.