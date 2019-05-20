Klasik Araç Festivali için geri sayım başladı!

Türkiye'nin her noktasından gelen 500'den fazla klasik araç, ziyaretçilerini en az yarım yüzyıl öncesine taşırken, festivalde birçok ünlünün otomobillerine dokunabilecek ve 50'li 60'lı yılların kamyonlarıyla, otobüsleriyle, kendilerini eski bir filmin içinde hissedecekler.

Harry Potter'ın 1959 Ford Anglia'sı, Elvis Presley'nin 1955 Cadillac'ı, Marilyn Monroe'nun 1956 Ford Thunderbird'i, Fenomen dizi Kara Şimşek'te kullanılan 1982 Pontiac Transam'ı, Hulusi Kentmen'in 1956 Ford Fairline'ı, Müzeyyen Senar'ın 1970 Anadol'u, Ayhan Işık'ın 1966 model Mercedes'i, Sadri Alışık'ın 1957 Chevrolet Belair'i, Şoför Nebahat'in 1952 Desoto'su, seksenlerin unutulmaz televizyon dizisi Dallas'ta kullanılan 70'li yıllara ait Chevrolet pick-up, bir nesile ilham veren VW Herbie, efsane Aston Martin model otomobiller başta olmak üzere birbirinden değerli klasik otomobillerle anılar yeniden canlanacak.

Ayrıca, klasik otomobillere olan tutkularıyla bilinen Burhan Öcal, Serdar Gökhan, Rasim Öztekin ve İlker Ayrık gibi bir çok ünlü isim günümüzde kullandıkları klasik otomobilleriyle birlikte katılımcılar arasında olacak.

Ayrıca, dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan Europa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin etapları arasında bu yıl Türkiye de yer alacak ve 120'den fazla klasik otomobil tutkunu araçlarıyla Klasik Otomobil Festivali'ne konuk olacak.

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“2. Klasik Araç Festivali'' öncesinde Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, geçtiğimiz yıl ilgi ile karşılanan ve 8 binden fazla kişinin ziyaret ettiği festivalin bu yıl da aynı ilgiyi görmesini beklediklerini belirterek “Sesimizi duyurabilmek adına yaptığımız etkinliklerden biri de geçen sene başlattığımız Uluslararası Klasik Araç Festivali. Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdirmeye bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm bunlarla da farkındalık yaratıp devlet nezdinde bu otomobillerin mevzuatlarıyla ilgili problemlerine çözümler bulabilmeyi amaçlıyoruz. Federasyonumuz ayrıca, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesine imkan vermek ve tarihi taşıt mirasımızı korumak için de yoğun çaba harcıyor” dedi.