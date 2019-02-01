Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lexus’a tasarım ödülü!

Lexus, Detroit’te sergilediği konsept aracı LC Convertible ile kısa zamanda büyük beğeni topladı. 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nın resmi olarak onaylanmış EyesOn Tasarım Ödülleri, bu özel otomobili taçlandırdı.

Sozcu.com.tr
16:30 -
Haberler Otomotiv
Lexus’a tasarım ödülü!

En iyi üretim ve konsept araçları değerlendiren EyesOn, ‘Tasarım Mükemmelliği' kategorisinde Lexus LC Convertible konseptini seçti. Dünya çapında otomotiv üreticilerinin tasarım şeflerinden, önde gelen tasarım okullarına ait isimlerden oluşan bir jüri görev aldı.

lexus-eyes-on-design-tasarim-odulu

Japonya'da Toyota City'deki Lexus Tasarım Departmanı tarafından tasarlanan LC Convertible konsepti, Japon estetiklerini üstü açılan bir aracın tarzıyla buluşturdu. Her açıdan eşsiz bir tasarıma sahip LC Convertible konsepti, LC coupe'nin atletik duruşunu da en iyi şekilde koruyor.

lexus-lc-convertible-concept-3

LC'nin orijinal tasarım dilini kullanan bu üstü açılan model, kendine ait bir kimlik ortaya koymayı da başardı. Dış tasarımının yanında kabin tasarımıyla da öne çıkan LC Convertible, her yolculuğun özel olması için gereken her şeyi sunuyor. Beyaz deri döşemeler, genel tasarımın zarifliğini bozmadan sarı dikişlerle tamamlandı. Bu eşsiz tasarım, EyesOn Tasarım Ödülleri tarafından da takdir görmeyi başardı.

lexus-lc-convertible-concept-6

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:32 01.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more