Michelin’den yaz kapmanyası

Kampanya kapsamında Michelin, 30 Haziran 2019 tarihine kadar tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4×4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşterilerine araç bakım ve servis hizmetlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Michelin'den 200 TL değerinde araç ve servis bakımı hediye!

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden, 30 Haziran'a kadar tek seferde dört adet ve üzeri 15” binek, 4×4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 TL'lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanabilecek.

16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4×4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 TL değerinde araç ve servis bakım indirimi sunan kampanyaya katılmak için, Michelin kampanyaya katılan perakende bayilerinden dört adet seçili Michelin 4×4 binek veya hafif ticari araç yaz lastiği almak yeterli olacak.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.