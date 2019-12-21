Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği bir araya geldi!

Otomotiv satış sonrası sektörünün 2019 yılındaki performansına dair kapsamlı bir değerlendirilmenin yapıldığı ve 2020 hedeflerinin ele alındığı etkinliğin açılış konuşmasını OSS Genel Koordinatörü Orçun İstanbulluoğlu gerçekleştirdi. İstanbulluoğlu, konuşmasında OSS'nin gündemindeki faaliyetler hakkında bilgi vererek, derneğin tüm mecralarda bilinirliğinin artması için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “OSS, artık hep arzuladığı çok sesli, demokratik STK kültür yapısını oluşturmuş, sektörümüzün en önemli sorunlarını çözmek adına var gücüyle mücadele etmektedir” açıklamasında bulunan İstanbulluoğlu bu bağlamda, yakın zamanda güncellenen 7 çalışma grubuna dahil olarak yine gönüllük esasıyla zaman ve emek harcayan 50'nin üzerindeki çalışma grubu üyelerine de teşekkürlerini iletti.

OSS’NİN SAHTE ÜRÜN İLE MÜCADELESİ

Sektörün en önemli sorunları arasında yer alan sahte ve taklit ürünlere karşı geliştirilen mücadele kampanyası ile ilgili bilgileri de katılımcılarla paylaşan İstanbulluoğlu, “Yönetim Kurulumuzun önemli gündem maddesi olan, 2019 yılında başlattığımız sahte ürün ile mücadele kampanyamızı genişleterek devam ettirmeyi ve OSS'yi sahte ürün ile mücadelenin merkezi haline getirmek istiyoruz. Geçen yıl bir çok kanaldan hız verdiğimiz mücadelemize 2020 yılında da devam edeceğiz. Üyelerimizin de bu konuya olan hassasiyetlerinin bilinciyle, sektörde ‘'OSS ÜYESİ SAHTE ÜRÜN SATMAZ'' algısını kuvvetlendirmek istiyoruz” mesajını verdi.

Emin Çapa: Yeni Dünyayı Anlamak, Büyük Dönüşüm

Orçun İstanbulluoğlu'nun konuşmasının ardından uzun yıllar CNN Türk'te Ekonomi Müdürlüğü yapmış olan Gazeteci ve Ekonomist Emin Çapa, “Yeni Dünyayı Anlamak – Büyük Dönüşüm” adlı sunumuyla katılımcılara seslendi. Globalde dijital bir dönüşümün ayak seslerini duyduğumuzu belirten Emin Çapa, genel ekonomik durumda yaşanılan karamsar havanın tek nedeninin ekonomik kriz olmadığını, iş dünyasının her alanında teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte insana olan ihtiyacın azalmasından kaynaklandığının altını çizdi. Yeni dünya düzenini anlayarak dijitalleşmeye adapte olanların ayakta kalabildiğini belirten Emin Çapa, bu dönüşümü yakalayamayanların ise yok olmaya mahkum olduğunu dile getirdi.

İnteraktif Söyleşi Geceye Renk Kattı

OSS Yıl Sonu Buluşması, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Emin Çapa'nın yorumları ile eşlik ettiği 2020+ interaktif söyleşi ile devam etti. Misafirlerin, 2019 yılı genel değerlendirmelerini ve 2020 yılı ekonomik, sektörel öngörülerini, cep telefonlarına eşzamanlı olarak gelen sorulara verdikleri yanıtlar vasıtasıyla paylaştıkları söyleşide, geçen seneki yıl sonu buluşmasında verilen cevaplar da üyelere hatırlatılarak analizler yapıldı.

Ozan Bingöl: Bu Topraklarda Vergi Yetişir

OSS Yıl Sonu Buluşması'nın son konuğu Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl idi. Bingöl, vergi konusundaki farkındalığı artıracak bir sunum gerçekleştirdi. Mevcut vergi sistemini işveren ve çalışan taraflarıyla da ele alarak sunumunu otomotiv sektöründeki vergi yükü, motorlu taşıt ÖTV rakamlarının vergi gelirleri içindeki yeri, otomobil vergilerinin ülkelere göre kıyaslı verilerini paylaşarak noktaladı.”

Ziya Özalp: 2020 Senesine Umutla Bakıyoruz

Sunumların ardından kapanış konuşmasını, OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp gerçekleştirdi. Konuşmasında 2020 senesine umutla baktıklarını belirten Özalp, sözlerine şöyle devam etti: “OSS Derneği olarak 25. Yılımızı kutlayacağımız 2020 yılında; birçok etkinlik; eğitim ve seminer ile karşınızda olacağız. Çalışma gruplarımızın göstereceği faaliyetler ile de sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz. Özellikle sahte ürün ve sahte marka konusunda üyelerimizin hassasiyetinin farkındayız. OSS Yönetim Kurulu olarak bu konuda faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. OSS çatısı altında tüm üyelerimiz ve paydaşlarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve sizlere söz verdiğimiz üzere çok sesliliğe ve birlikte düşünmeye devam edecek etkinlikler yapmayacağımızı da belirtmek istiyoruz.”