Peugeot ve Fiat anlaştı!

2019 yılı yaz mevsiminin başlarında ortaya atılan FCA ve PSA’nın birleşme dedikosu hızlı bir biçimde yayıldı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm ve bu dönüşüm için ihtiyaç duyulan maliyetler en büyük üreticiden en küçük üreticiye kadar tüm otomotiv sektörünü zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en büyük üreticileri otomotiv endüstrisindeki dönüşüme ayak uydurmak için maliyetlerini artırıyor, yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor ve bir taraftan da geleneksel otomobillerini satmaya çalışıyorlar. Ancak yüksek olan maliyetler grupları birleşmeye itiyor.

Birleşik şirketin yani PSA ce FCA’nın yıllık satışları 8.7 milyon araç olacak ve gelirleri yaklaşık 170 milyar euro olacak ve 11 milyar euro’nun üzerinde faaliyet karı ve tekrarlayan işletme karı ve% 6,6’lık faaliyet kar marjı olacak.

İLGİLİ HABER Fiat ve Peugeot birleşirse dünyanın 4. büyük üreticisi olacaklar

Markaların birleşmesi ve aynı çatı altında üretilmeleri ortak parça, altyapı ve teknoloji kullanımı sayesinde maliyetleri ciddi oranda azaltmayı başarıyor. Ama üretilen otomobillerin bedenleri ayrı olsa da ruhları aynı oluyor…

EN BÜYÜK ÖRNEKLERDEN BİRİ OLDU!

Fransız otomotiv grubu PSA ve Fiat Chrysler Automobiles yani yarı Amerikalı yarı İtalyan grup FCA bu birleşmelerin günümüzdeki son örneği. 2019 yılı yaz mevsiminde başlayan görüşmeler 31 Ekim’de tarafların bir araya gelmesiyle resmi bir biçimde onaylandı.

Her iki grup arasında yapılan anlaşma bugün yani 18 Aralık 2019’da Avrupa borsaları açılmadan kamuoyuna duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Mike Manley, “FCA ve PSA’nın birleşmesiyle alakalı kesin bir isme henüz karar vermedik.” dedi. PSA CEO’su Carlos Tavares ise, “Hangi otomobiller için platform konusunda ortaklık yapacağımız hakkında bir çalışmamız şimdilik olmadı.” dedi.

FCA, PSA ile olan birleşmeden önce Renault Grubu’na bir teklifte bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. FCA’nın birleşme konusundaki ısrarının en büyük sebebi ise çatısı altında bulunan Amerika merkezli otomobillerinin Avrupa pazarında daha çok satılması ve buna ek olarak otomotiv endüstrisindeki dönüşüme yeni bir ortakla risk paylaşımı yaparak göğüs germek istemesi.

PSA ve FCA arasında gerçekleşen ortaklık yüzde 50-50 oranında sağlanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde PSA’nın ortaklarından olan Fransız devleti de bu anlaşmaya onayını duyurdu. Ortaklığın toplam değerinin ise 50 milyar dolar olduğundan söz ediliyor.

PSA ve FCA arasındaki birleşme gerçekleştiğinde yeni grup Volkswagen, Toyota ve Renault’tan sonra en büyük 4. otomobil üreticisi pozisyonuna gelecek. Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşecek olan bu birleşmenin liderliğini PSA CEO’su Carlos Tavares üstlenecek.

Uzmanlara göre, Avrupa´daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB´de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.

Yeni Grup, her bir şirketin toplam 2018 rakamına dayanarak, Avrupa’dan elde edilen gelirlerin% 46’sı ve Kuzey Amerika’dan% 43’ü ile çok daha büyük bir coğrafi dengeye sahip olacak.

Bu iki grubun en çok satış yaptığı pazarların başında ise Türkiye ve Avrupa yer alıyor. 2019 yılında PSA ve FCA markalarının bu bölgedeki satış adedi 2 milyon 334 bin adet. Sizinde tahmin ettiğiniz üzere Avrupa ve Türkiye’nin yer aldığı pazarın en çok satanı PSA markaları. ABD ve Kanada’da ise toplamda yaklaşık 1 milyon 217 bin adet araç satışı gerçekleşmiş ancak bu rakam içinde PSA markalarından kimse yok…

Bu grafikten anlaşılacağı üzere her iki grubunda satışları birleşme sonrasında farklı pazarlara açılarak artacak. Farklı pazarlara açılmanın yanında ortak üretim başlığı altında maliyetler azaltılıp daha fazla kâr edilecek durumlar ortaya çıkacak.

İki grubunda en çok sattığı segmentlere bakacak olursak SUV modellerinin zirvede olduğunu göreceksiniz. Bunun hemen peşinden ise B segmenti ve VAN/HTA’lar geliyor.

GRUPLARIN ORTAKLARINA NE OLACAK?

PSA’nın ortaklarından biri yaklaşık yüzde 12 hisseye sahip olan Fransız devleti. Devlet bu konuda nihai kararını dün anlaşmada bazı ufak değişiklikler yaparak onayladı. Grubun bir diğer ortağı ise yüzde 12.2 hisseye sahip olan Çin’in Dongfeng Motor Group Co., bu firmanın birleşmeden sonra Fiat hisselerini azaltacağı duyuruldu.

FCA’nın robot birimi olan Comau ise ekim ayında planladığı gibi ayrılmadan ziyade birleşik grup içinde kalacağını belirtti. Yeni oluşum, Comau’dan nasıl bir değer elde edeceğini değerlendirecek.