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PSA Türkiye’den Citroen açıklaması

Citroën markasının Türkiye’deki faaliyetlerini 4 Mart 2019 itibariyle yürütmeye başlayan Groupe PSA Türkiye, Citroën’in 28 adet mevcut yetkili satıcısı ile yeni sözleşme imzaladı. Groupe PSA Türkiye bünyesinde faaliyetlerine devam edecek olan Citroën markası, Türkiye’de 28 adet yetkili satıcı ve 34 adet satış noktasında temsil edilecek.

Sozcu.com.tr
10:39 -
Haberler Otomotiv
PSA Türkiye’den Citroen açıklaması

Citroën satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinin kesintisiz ve aksama olmaksızın devam edeceğini belirten Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille; Citroën markasını yıllardır bilen mevcut Citroën yetkili satıcıları ile yola devam edecek olmalarının bir avantaj olduğunun altını çizdi. Cornuaille; “Citroën markasını neredeyse çeyrek asırdır Türkiye'de temsil eden yetkili satıcıların başta da belirttiğimiz gibi neredeyse tamamına yakınıyla yolumuza devam ediyoruz. Markamızı Türkiye'de başarıyla temsil edeceğimizden hiç bir kuşkumuz yok” diye konuştu.

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