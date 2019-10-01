Salih Yoluç’tan büyük başarı

TF Sport takımı adına Aston Martin Vantage AMR GT3 direksiyonunda Ahmad Al Harthy ve Charlie Eastwood ile birlikte mücadele eden temsilcimiz, 28-29 Eylül tarihlerinde Barcelona'da koşulan sezonun 10. ve son yarışının ardından 2019 sezonunu hem pilotlar hem de takımlarda şampiyon olarak tamamladı.

Yoluç, 01-03 Kasım tarihlerinde İtalya Vallelunga pistinde yapılacak olan 2019 FIA Uluslar Kupası‘nda milli sporcu Ayhancan Güven ile birlikte geçen yılki başarılarını tekrarlamak hedefiyle piste çıkacak.