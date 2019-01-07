‘Ticari araç’ kiralamaya izin!

Ekonomideki olumsuzluklardan tüm ticari işletmeler etkilendi. 2009 yılından beri yasaklı olan ve kiralayana da, kiralatana da ‘nefes aldıracak’ ticari araç kiralama uygulaması serbest bırakıldı...

Ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı.

MALİYET VE RİSK AVANTAJI

Sektörün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkan İnan Ekici, yapılan düzenlemenin KOBİ'lere büyük fayda sağlayacağını belirterek, “2009 yılından beri kiralanması yasak olan ticari araçların önü, bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle “ticari araç temin etmesine izin verilen” işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler” açıklaması yaptı.

TASARRUF VE GÜVEN GELECEK

Özellikle KOBİ'ler, hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını, mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabileceklerini belirten Ekici, “Eski araçların kullanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüketiminin önüne geçilecek. Yeni nesil araçlarla yakıt tasarrufu sağlanırken aynı zamanda yollar daha güvenli olacak. Ayrıca yapılan düzenleme global açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan ülkemizin üretim performansına pozitif yönde katkı sağlarken, filo ve operasyonel kiralama sektörümüzün büyümesine de önemli oranda katkı sağlayacak” dedi.