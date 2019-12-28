Yerli otomobilin tasarımcısı Murat Günak kimdir?

Murat Günak 1957 İstanbul doğumlu. Almanya’ya 6-7 yaşlarında ailesiyle birlikte giden Günak, ilk öğretim ve lise eğitimi İstanbul’da tamamlamış ve tekrar Almanya’ya dönüş yapmış. Lise eğitiminden sonra Almanya’da endüstriyel tasarım eğitimi alan Günak, bugün en önemli Türk tasarımcılardan biri.

Almanya’da aldığı endüstriyel tasarım eğitiminden sonra ilk iş deneyimini Ford Motor Company’de yapan Günak, bu firmada kendini iyi bir biçimde geliştirme fırsatı bulmuş. Ford’un tasarım ekibinde yer alan Patrick Le Quament tarafından Günak keşfedilince dönemin ünlü otomobil tasarım okulunda ciddi bir eğitimden daha geçti.

1980 yılında Günak, Rolay Collage of Art’ta tasarım eğitimini tamamladıktan sonra Mercedes için çalışmaya başladı hatta Mercedes’in W202 kodlu 2000 ve 2007 yılları arasında ürettiği modelini tasarladı.

Murat Günak Mercedes’teki macerasından 1994 yılında Peugeot’a geçti. Bu dönemde Peugeot’un 206 modelinin tasarım aşamasında bulundu. 206 tasarımıyla birlikte tüm dünyada bilinen bir isim haline geldi. 206 tasarımından sonra Fransız markanın 607 ve 307 modellerinin tasarım süreçlerinde de bulundu.

Peugeot serüveninden sonra Mercedes firmasında çalışmaya başlayan Murak Günak, Bugatti EB-118’e rakip olan Maybach coupe modelini tasarlamış. Murat Günak en son olarak Mercedes te C Serisi’nin Sport Coupe modelini 270 kişiden oluşan tasarım ekibiyle beraber tasarlamış.

Günak Mercedes’ten sonra Volkswagen Grubu’nun tasarımından sorumlu başkanlığına getirildi. 46 yaşında Volkswagen Grubu’nun altında bulunana tüm markaların tasarımından sorumlu olan Günak, “Amacım hayallerimin gerçekleşebileceği bir otomobil dizayn etmek. Bu otomobil herkesin rüyalarına hitap edecek” diye bir röportajda açıklamada bulunmuş.

Volkswagen markası Günak ile birlikte yeni model atağına geçti. Golf Plus ile başlayan yeni model tanıtımları 2007 yılında Sharan ile son bulacaktı. Passat ve Phaeton arasında kalacak olan CC modeli o dönemin en önemli otomobillerinden biriydi.

Günak Volkswagen macerasından sonra Mindset isimli bir firma kurdu. Otomobil tasarımları yapan Mindset AG İsviçreli bir start-up firması olarak dünyada biliniyor. Murat Günak önderliğinde plug-in hibrit otomobil geliştiren firma toplamda 800 km(benzin+elektrik) menzile sahipti.

Günak, Mindset AG’den sonra 2011-2013 yılları arasında Fransa’nın “Mia electric” projesinde de çalıştı. Sonrasında ise Alman elektrikli otomobil ve mobilite şirketi olan Tretbox ve Türk Ono teknoloji, simülasyon şirketlerinde çalıştı…

Son olarak Günak’ı 27 Aralık’ta tanıtımı yapılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tanıtımında yerli otomobilin tasarım ekibine fikirler veren isim olarak duyduk.