Yüce Auto’ya ödül!

Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen törende Skoda Auto Pazarlama Direktörü Marc-Andreas Brinkmann tarafından pazarlama ve kalite süreçleri gelişimi kategorisinde 2018 yılının “En İyi Distribütörü“ ödülü, Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar'a takdim edildi. Yüce Auto Skoda Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt ve Yüce Auto Skoda’da Bayi ve Süreç Geliştirme Müdürü Özgür Taşkın'da törende hazır bulundu.

Yüce Auto'nun 2018 yılı boyunca gerçekleştirilen pazarlama projeleri ile Türkiye'deki Skoda marka gelişim performansı, marka imaj ve algı gelişimi, Yetkili Satıcı Kurumsal Kimlik Yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi ve kalitesel süreçlerdeki gelişim konusundaki çalışmaları, Skoda Auto tarafından ödüle layık görüldü.

2018 yılında özellikle dijital pazarlama alanında gerçekleştirdiği çalışmaları daha önce de çeşitli ödüller kazanan Yüce Auto, Skoda'nın marka imajı puanını Pazarlama Performans Ölçümleme Araştırmasına göre (Marketing Performance Monitor), 2018 yılında 7.2'den 7.7'ye yükseltti.