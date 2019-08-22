AOS Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi’ne kurban gitti

Bursa'nın 50 yıllık hastane sorununa çözüm amacı ile 2016 yılında planlanan ve bünyesinde 3 ayrı hastaneyi barındıracak olan Ali Osman Sönmez Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesinin açılması ile birlikte adeta kaderine terk edildi. Bugüne kadar 120 milyon lira harcandığı belirtilen hastanenin akıbeti şimdilik bilinmiyor.

3 ALANDA HİZMET VERECEKTİ

100 dönümlük alanda 750 yatak kapasiteli Acemler Kavşağı üzerinde inşaatı yarıda kalan hastanenin yapımına Sağlık Bakanlığı da destek veriyordu. Günlük 15 bin hastaya hizmet vermesi planlanan hastanede Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğum Evi ve Çekirge Devlet Hastanesini bünyesinde barındıracaktı.

HAYIRSEVERLERİN ÖNÜNÜ KESERSİN

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, bölge sakinlerinin de hastanenin biran önce bitmesini istediği belirterek, “Merkezi Hükümetten bir çivi dahi alamıyorsunuz, okulunuzu, sağlık tesisini yapacak olan bir hayırsever çıkıyor ve mertçe bu ihtiyacı ben karşılarım diyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari köstek olmayın. Şartnameyi Sağlık Bakanlığı yapmış. Maliyet artışını ön göremeyen bürokrat mı olur?” dedi.

Özkan, hastanenin kötü örnek olarak tarihe geçeceğini ve hayırsever iş adamlarının bu durumdan etkilenerek kamu yatırımlarından çekilebileceği söyledi.

ÖDENEK TALEP EDİLDİ

Mali sıkıntı yaşayan müteahhit firma aylık kirası 10 bin lira olan inşaattaki üç adet dev vinçten ikisini kiraladığı şirkete geri gönderdiği öğrenildi. İddiaya göre, inşaat firmasının bakanlıktan inşaatın sürmesi için 75 milyon lira ödenek talep ettiği, Sağlık Bakanlığı’nın ise 5 milyon lira göndermek istediği bildirildi.