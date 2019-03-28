Çoğu durumda neden oluştuğu anlaşılamayan ancak bağırsakta büyümüş lenf bezleri, kurt, parazit ve diğer enfeksiyonların sebepler arasında sayıldığı apandisit hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizin için derledik… Apandisit nedir? Apandisit belirtileri ve tedavisi…

APANDİSİT NEDİR?

Apandisit, kalın bağırsaktan uzanan 8-9 cm uzunlukta bir doku tüpü olan ekin iltihabıdır. Apandis (apendiks) kör bağırsak olarak da bilinir, ince bağırsaklar ile kalın bağırsağın birleşme yerindeki solucan benzeri yapıdır, bu organın iltihaplanmasına apandisit denir.

Apandisit, hemen her zaman eki çıkarmak için acil cerrahi müdahale gerektiren bir tıbbi acil durumdur. Eğer tedavi edilmezse apandisitin patlamasına ve enfeksiyona neden olabilir. Bu ciddi ve bazen ölümcül olabilir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ

Apandisit belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Alt karnın sağ tarafında başlayan ani ağrı

– Göbek çevresinde başlayan ve genellikle alt sağ karnınıza kayan ani ağrı

– Öksürürken, yürürken veya başka hareketleri yaparken kötüleşen ağrı

– Mide bulantısı ve kusma

– İştah kaybı

– Hafif ateş

– Kabızlık veya ishal

– Karında şişkinlik

– Bağırsak hareketine sahip olmanın rahatsızlığı gidereceği hissi

APANDİSİT TEDAVİSİ

Apandisit teşhisi için fiziksel muayene yapılır. Karın bölgesinde hassasiyet ve ağrı söz konusu ise bakteriyel enfeksiyonu olup olmadığına dair bilgi için kan sayımı testi istenebilir. Apandisit teşhisini doğrudan tespit edebilecek kesin bir kan tahlili yoktur. Hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyatın tipi hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer apendiks bölgesindeki apse patlamamış ya da yırtılmamış ise doktor tarafından öncelikli olarak antibiyotik tedavisi uygulanır. Daha sonra ciltte geçirilen bir tüp yardımıyla organ içindeki apse boşaltılır ve bu işlemden sonra gerek görülürse apendiks alınabilir. Eğer apendikste yırtılma ya da sızma varsa ameliyat en acil yapılması gerekilendir. Apendektomi olarak adlandırılan apandiksin alınması açık ameliyat ya da laparoskopik cerrahi şeklinde olabilir.