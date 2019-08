‘Bayramda eti öğlen yiyin!’

Gündelik hayatta eti dikkatli tüketmek gerekiyor. Dolayısıyla bayramda daha da dikkatli olmak şart… İşte eti tüketme, pişirme ve saklama konusunda bilinmesi gerekenler…

24 SAAT BEKLETİLMELİ

Bayramda öncelikle kesilen eti 24 saat bekletmek gerekiyor. Etin kahvaltıda ve akşam yemeğinde değil, öğlen tüketilmesi sağlıklıdır. Porsiyon başına 100 gram kadar et idealdir. Fazlası özellikle ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar için zararlıdır. Çünkü karaciğer ve böbreği yorar, kabızlık yapar. Özellikle kalp ve böbrek hastaları için tehlikelidir. Etle birlikte bol sebze tüketilmelidir. En azından tabağınızın yarısı et yarısı sebze dolu olmalı. Et, bol limonlu yeşil salatayla da tüketilebilir. Salatadaki C vitamini, ette bulunan demirin emilimini sağlar ve zengin lif içeriğiyle kabızlığı önler. Meyve de tek başına öğün aralarında tüketilmelidir.

HAZIMSIZLIĞA MADEN SUYU

Hazımsızlığa karşı tüm yemekler yavaş yavaş ve bolca çiğnenerek yenmeli. Sindirime nane veya papatya çayları yardımcı olabilir. Kurban etini sindirmek için maden suyu da içilebilir. Ancak fazla tüketimi ödem ve tansiyon yüksekliğine yol açabilir.

KUYRUK YAĞI UYARISI

Kurban etini pişirmeden önce görünen yağların temizlenmesi ve lezzeti artırmak amacıyla ek olarak kuyruk yağı kullanılmaması kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca vücudun depo organları olduğu için protein, A ve

B vitaminleri, selenyum ve çinko gibi minerallerden zengin olan sakatatların kolesterol ve doymuş yağ içerikleri fazladır. Ancak endüstriyel ve çevresel toksinler, tarım ilaçları, hayvanlara verilen hormon ve antibiyotikler bu organlarda birikir. Organik olarak doğada yetiştirilen hayvan sakatatları sağlığa faydalıdır. Ancak kalp-damar ve kolesterol hastaları tüketmemelidir.

ŞEKERDEN UZAK DURUN

Çikolata ve tatlılar rafine şeker, doymuş yağ içerir. Kalorileri fazla ve besin değerleri düşüktür. Bol doymuş yağ ve rafine şeker özellikle bel bölgesinde yağ olarak birikir, obezite ve şeker hastalığına yol açabilir. Bayramda çok az miktarda tüketilmelidir.

ÇAY, KAHVE YERİNE BOL SU

Bayramda fazla çay ve kahve tüketimi; çarpıntı, tansiyon bozukluklarına neden olduğu için özellikle kalp hastaları için zararlıdır. Yetersiz su tüketimi; baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirir. Dolayısıyla çay-kahve yerine günde 2.5 litre su tüketilmelidir.

ETLER NASIL SAKLANMALI?

Et çabuk bozulur. Birkaç gün içinde tüketilecekse buzdolabında 4 derecede saklanabilir. Derin dondurucuda ise eksi 18 derecede 6 ay kalabilir. Eti küçük parçalara ayırıp, yağlı kağıtlara sararak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kesinlikle alüminyum folyo kullanmayın. Çünkü alüminyum ete geçerek zehire dönüşür. Kanserojendir, beyne zarar verir ve Alzheimer'ı tetikler. Dondurulan etleri de mutlaka buzdolabında çözdürün. Dışarıda çözdürmek bakterilere neden olur.