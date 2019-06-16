Diyabet neden artıyor?

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Vücudumuzun tolere edemeyeceği kadar şeker, hiç olmadığı kadar karbonhidrat tükettiğimize dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu yüzden Tip 2 diyabet yaygın” dedi ve şunları anlattı:

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri… Ülkemizde

7 milyonun üzerinde diyabet hastası var ve yaklaşık 3 milyon kişi de diyabetli olduğunu bilmiyor! Peki bu hastalık neden bu kadar yaygın? Hangi belirtilerle kendini gösterir? Doğal tedavi yolları var mıdır? İşte Mutluluk Kürleri 2 adlı kitabında tüm bu soruları yanıtlayan Dr. Aktaş'tan çarpıcı açıklamalar…

AYARLARIMIZ BOZULUYOR

İçi şeker dolu gazlı içecekler, çikolatalar, tatlılar, bol glutenli ekmek, makarna, pizza, mısır şurubu dolu işlenmiş gıdalar derken sürekli bir şeker ve gluten bombardımanıyla karşı karşıyayız. Yediğiniz tuzlu bisküvi veya ketçap bile mısır şurubu içeriyor. Marketten aldığınız doğranmış donuk patateslerde bile gluten var. Bu yüzden, aslında mükemmel bir şekilde tasarlanmış olan vücudumuzdaki sistemlerin ayarı bozuluyor, kafası karışıyor… Yüz binlerce yıldır şekerini, enerjisini yediği sebzeden, belki bir-iki tane meyveden, hayvansal yağlardan, kuru yemişten, etten almaya alışmış bir sisteme bu kadar fazla şeker yüklerseniz, önce insülin metabolizması bozulur, insülin direnci ve fazla kilolar sorunu derinleştirir, en sonunda da tip 2 diyabet hastası olursunuz.

SAKIN HAFİFE ALMAYIN

Tip 2 diyabeti mutlaka ciddiye alın. Çünkü bu hastalık;

*Kalp krizinden Alzheimer'a kadar pek çok hastalığın arkasındaki esas sorumlu insülin direnci ve diyabettir.

*Diyabetin kansere yakalanma riskini artırdığını gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var.

*Dünyada bir numaralı ölüm sebebi olan kalp-damar hastalıklarının en başta gelen sebebi diyabettir.

*Diyabetli hastanın sadece kan şekeri yüksek değildir. Bu hastaların ayaklarında yaralar çıkar, böbrek yetmezliği oluşur, gözleri hasar görür.

Bu 10 işarete dikkat!

1) Sabahları yataktan kalkmakta bile zorlanıyor; kendinizi hep bitkin hissediyorsanız,

2) Kilo probleminiz var ve bu kilolar da özellikle de bel ve göbek çevresinde toplanıyor; kolay kilo alıyor ama zor veriyorsanız,

3) Açlığa tahammülünüz yok. Bir öğün bile kaçırdığınızda elleriniz titriyor; bayılacak gibi oluyor ve sinirli

birine dönüşüyorsanız,

4) Canınız hep unlu, tatlı şeyler yemek istiyor. Ekmek, pilav, makarna, börek, çörek, çikolata olmadan duramıyorsanız,

5) İştahınızı kontrol edemiyor; yedikçe daha çok yemek istiyorsanız,

6) Yemek sonrası uykunuz geliyor; televizyonun karşısında uyuyakalıyorsanız,

7) Konsantrasyon probleminiz var; unutkanlıktan şikayet ediyorsanız,

8) Çok sık susuyor ve çok su içiyorsanız.

9) Geceleri uykunuzdan ter içinde uyanıyor ve kendinizi yine buzdolabının önünde buluyorsanız,

10)Çok sık idrara çıkıyorsanız henüz diyabet teşhisi konmamış olsa bile, yolculuğun çoktan başladığı söylenebilir…