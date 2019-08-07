Huzursuz bacak sendromu, ayak ve bacak bölgesinde, bazı hastalarda ise kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, yanma ve karıncanma gibi semptomlarla kendini gösteren kadınlarda ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sinir sistemi hastalığıdır. Şimdi, Huzursuz bacak sendromu nasıl geçer? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenlere bir göz atalım…

HUZURSUZ BACAK SENDROMU HAKKINDA

Huzursuz bacak sendromu (RLS), genellikle bacaklarda karıncalanma, çekme, ürperme, kramp ya da ağrı gibi diğer duyuların eşlik ettiği, bacaklarınızı hareket ettirmek için yoğun, çoğu zaman karşı konulmaz bir dürtüye neden olan bir uyku bozukluğudur. Huzursuz bacak sendromu zihinsel veya fiziksel problemlerden dolayı olabilir veya bazı ilaçların ters bir etkisi olabilir. Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinir. RLS tipik olarak akşamları meydana gelir ve uykuya dalmayı zorlaştırır. Çoğu zaman, Huzursuz bacak sendromu olan insanlar rahatsız edici hissi gidermek için dolaşmak ve bacaklarını sallamak isterler. Çocuklar da dahil olmak üzere kadın ve erkek her yaştan insanı etkileyebilir. Hamile kadınları etkileme olasılığı daha yüksektir.

HUZUSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ

– Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi

– Huzursuzluk hissi nedeniyle sürekli olarak hareket etme ihtiyacı

– Gece saatlerinde artış gösteren ağrı ve rahatsızlık hissi

– Hissedilen ağrı ve huzursuzluğun hastalıktan etkilenen bölgenin hareket ettirilmesi ile kısa süreliğine azalması

– Bacaklarda istemsiz seğirmeler

– Hareket etme ya da rahatsızlık hissetme dürtüsü, yalnızca başka bir tıbbi ya da davranışsal sorundan (kas ağrıları, bacak krampları, artrit, alışılmış ayak vuruşu) kaynaklanmaz.



HUZUSUZ BACAK SENDROMU NASIL GEÇER? TEDAVİSİ…

Hareket, RLS semptomlarından geçici bir rahatlama sağlar, ancak bozukluk diyabet veya anemi gibi altta yatan herhangi bir bozukluğun tedavisi ile kontrol edilebilir.

Belirgin bir tıbbi durumun bulunmadığı hastalar için tedavi, semptomların hafifletilmesine yöneliktir. Hafif ila orta şiddette semptomları olanlar için, çoğu doktor kafein, alkol ve tütün kullanımı gibi semptomları azaltmak veya ortadan kaldırmak için yaşam tarzı değişiklikleri ve aktiviteleri önerir. Bazı bireylerin demir, folat ve magnezyumdaki eksiklikleri gidermek için takviye alması uygun olabilir. Araştırmalar ayrıca düzenli bir uyku düzeninin korunmasının semptomları azaltabileceğini göstermiştir.

Hafif şiddette yakınmalarda masaj, sıcak-soğuk uygulama, egzersiz ile gerileyebilir. Huzursuz bacak sendromunun orta ve şiddetli düzeyde seyrettiği hastalarda ise ilaç tedavisine başlanır. Hastalarda doz ayarlaması yapılarak hastalığın aktivitesi baskılanır. İlaç tedavisi ile olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Huzursuz bacak sendromu, genel olarak tedavi edilemeyen ömür boyu süren bir durumdur. Belirtiler yaşla birlikte giderek kötüleşebilir. Bununla birlikte, mevcut tedaviler rahatsızlığı kontrol altına alabilir, semptomları en aza indirir ve dinlendirici uyku sürelerini arttırır. Ek olarak, bazı hastalarda remisyonlar vardır – semptomlar genellikle ortaya çıksa da, semptomların günler, haftalar veya aylar boyunca azaldığı veya kaybolduğu dönemler. Huzursuz bacak sendromu tanısı başka bir nörolojik hastalığın başladığını göstermez.

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