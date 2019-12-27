Kanser tedavisi sırasında vitamin kullanımı tehlikeli mi?

“C.B. Ambrosone'nun yaptığı yeni yayımlanan çalışmasında meme kanseri kemoterapisi alan 1134 hasta (SWOG S0221 çalışması) aktif olarak 6 ayda bir izlenmiştir.” diyen Prof. Dr. Sezer Sağlam, önemli bilgiler verdi:

Hastaların kemoterapi öncesi yüzde 20'si C vitamini kullanırken kemoterapi sırasında yüzde 12'si kullanmış. Tedavi sırasında Vitamin E ve A alan hasta oranı yüzde 10 olarak saptanmış. Vitamin C, A, E, karoten veya Koenzim Q10kullanımı yüzde 17, multivitamin kullanımı ise yüzde 44 saptanmış.

Çalışmada hastaların kullandığı antioksidanlar Vitamin A, Vitamin C ve E, karotenler ve sık bilinen kullanılan koenzim Q alımının etkisini incelemişler ve meme kanserinin nüksünde yüzde 40 artış olduğu görülmüş ve bu fark istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır.

SAĞ KALIM SÜRESİNİ KISALTIYOR!

Kemoterapi ile sadece B12 vitamini kullanımında ise yine hastalık nüksü artıyor ve ne yazık ki hastaların sağ kalımı da kısalıyor!

Prof. Dr. Sağlam yine sürpriz olarak Omega-3 balık yağı haplarını kemoterapi ile kullananlara bakıldığında hastalık nüksünün yine istatiksel olarak arttığının görüldüğüne dikkat çekiyor.

Diğer multi-vitaminlerde (folik asit ve B6) bu olumsuz etki saptanmamış. Folik asitin çok kullanılan ve 5-FU olarak bilinen kemoterapötik ilacın yan etkisini arttırdığı da bilinmektedir.

İLK DEFA KANITLANDI

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlar serbest elektron üreterek kanserli hücreye zarar vermektedir. Anti-oksidan kullanımı bu serbest elektron üretimini azaltmaktadır. Böylece etki azalmaktadır.

Bu çalışma ilk defa kanıta dayalı olarak bizlere kemoterapi sırasında anti-oksidan ürünlerden uzak durmamızı net bir şekilde göstermektedir.