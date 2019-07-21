Karpuz diyetiyle kilo verilir mi?

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz fazla şekerli diye çekinilerek tüketilir. Hatta karpuz-peynir ikilisiyle kilo verilemeyeceği de söylenir. Neredeyse hiç yağ içermeyen karpuzun normal bir diliminde sadece 4-5 gram şeker bulunuyor. Dolayısıyla sanıldığı kadar tehlikeli meyveler sınıfına girmiyor. Üstelik peynirle birlikte tüketilmesi içerdiği şekerin emilimini yavaşlatıyor. Böylelikle kan şekeri hızlı fırlamıyor.

BOL LİKOPEN İÇERİYOR

Karpuzun 150 gramında yaklaşık 45 kalori var. Bu da günlük enerji alımıyla kıyaslandığında aslında düşük bir miktar. Aynı miktar karpuzda günlük C vitamini ihtiyacının 5'te 1'i vardır. En gözde antioksidanlardan biri olan likopen için hep domates ön plana çıkarıldı. Bu doğru ama karpuzun da hakkını yememek lazım. Özellikle kalp ve prostat sağlığı için hatta son çalışmalara göre kemik sağlığı için de yararlı olan bu madde karpuzda da bol miktarda bulunuyor.

3 GÜNLÜK DİYET PROGRAMI

3 günde yaklaşık 2 kilo vermeyi sağlayan karpuz-peynir diyeti, 3 günden fazla yapılmamalı. Şeker hastaları, ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar ve ciddi ilaç kullananlar da bu programı uygulamamalı.

SABAH

Önce bir bardak ılık su içilecek. Kahvaltıda iki ince dilim karpuz, dört yemek kaşığı çökelek peyniri üzerine bir çay kaşığı çörek otu, bir çay kaşığı zeytinyağı, 2 adet hafif acı sivri biber doğranacak, yanına 7-8 adet tuzsuz zeytin, bir ince dilim kızarmış tam çavdar ekmeği ve bol yeşillik eklenecek.

ÖĞLEN

Birinci gün tavuk ikinci gün ekmeksiz ızgara köfte üçüncü gün balık (ton balığı da olabilir) birlikte yeşil salata tüketilecek.

ARA ÖĞÜN

Karpuzlu smooty (Bu bilindiği gibi dondurmalı, şekerli, kremalı bir smooty değil sadece süt ve karpuzun kullanılacağı serinleten, tatlı ihtiyacını karşılayan ve tok da tutan bir smooty… Tarifi şöyle: Bir su bardağı az yağlı sütün içine 2 ince dilim karpuz eklenip, blendırlanır. Buz eklenerek ya da oda sıcaklığında tüketilir.

AKŞAM

Üç ince dilim karpuz, kendi elinizle avuç içiniz kadar az yağlı ve az tuzlu peynir, birinci gün bir tabak yeşil mercimek, ikinci gün bir tabak nohut, üçüncü gün barbunya fasulyesi. Geç uyuyorsanız; yine bir bardak karpuz smooty içebilir ve yanında karpuz çekirdeği çıtlatabilirsiniz. Hele buna yanında güzel bir sohbet eşlik ederse tadına doyum olmaz. Unutmayın yoğun stres altında yenilen yemekle; mutluluk ve keyifle yenilen yemeğin sindirimi ve metabolizmaya etkisi bir olmaz.

Önemli bir not:

Bu programı uygularken günde bir saat yürüyüş yapılması ve iki litre kadar su içilmesi gerekir.