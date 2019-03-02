‘Sakın hazır kıyma almayın’

Yasağa rağmen; kasap, market gibi perakende işletmelerde önceden çekilerek paketlenmiş kıyma satışının sürdürüldüğüne dikkat çeken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Vatandaş kıymasını gözünün önünde çektirip alsın. Bunun doğrusu budur. Paketlenmiş ürünün karşısındayız.” dedi. Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun kurulduğu gün, yaptıkları ilk çalışmanın ‘dökme kıyma satışının durdurulmasına yönelik olduğunu’ hatırlatan Yalçındağ, hazır kıymanın, hem halkın hem de esnafın başının belası olduğunu söyledi.

“TAVUK TAŞLIĞI ÇIKIYORDU”

Geçmişte de bunun çok büyük sıkıntılarını yaşadıklarını belirten Yalçındağ, şunları söyledi, “Yasaklama çalışmalarının yapıldığı zaman, en iyimser tahminle, hazır kıymanın içinden tavuk taşlığı çıkıyordu bol miktarda. Yani yasaklanmadan önce biz İstanbul, Ankara'da bir çalışma yaptık. Bakıyorsunuz o zamanlar kasapta kıyma 39 lira, markette paketlenmiş halde olan 20 lira. Hem esnafı hedef gösteriyor, hem de halkı aldatma unsuru olarak kullanılıyor. Paketleme biçimi bile tartışılır diye düşünüyorum. Çünkü bu Modifiye Atmosfer Paketleme denilen bir metotla paketleniyor. Bir oksijensiz ortam oluşturuluyor. Yarın bunlarda bir tür tartışma konusu olabilir”

“ALO 174'E İHBAR EDİN”

Gıda Hijyenistleri Derneği ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aldıkları numunelerin neredeyse tamamı yabancı maddeyle dolu çıktı. Ondan sonrada bakanlık bunu yasakladı. Vatandaşı bir beladan kurtarmış olduk. Şimdi de aynı görüşteyiz. Vatandaşa asla tavsiye etmiyoruz. İçerik olarak bakıyoruz, yüzde 20 yağlı diyor. Yani 750 gram etin, 250 gramını yağ alıyorsunuz. Aslında ucuz gibi görünse de pahalıya almış oluyorsunuz. Yani istediğiniz değil, yapanların istediğini alıyorsunuz. Onun içinde et almanın yeri kasaptır diyoruz. Şu anda hazır kıyma kesinlikle yasaktır. Gördüğünüz yerde Alo 174'e ihbarda bulunun. Bu yasaktır ve cezayı gerektirir”