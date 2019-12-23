Mide şişkinliği veya karın şişkinliği toplumun yüzde 16-30'unu etkileyen rahatsız edici bir durumdur. Genellikle gastrointestinal (GI) kanalda bir yerlerde gaz birikmesi nedeniyle oluşur. Şişkinlik, göbeğin normalden daha büyük görünmesine neden olur ve aynı zamanda hassasiyet ve ağrı da görülebilir. Şimdi, şişkinlik nedir? Şişkinliği gidermek için neler yapılabilir? Gelin bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım…

ŞİŞKİNLİK NEDİR?

Şişkinlik genellikle mide veya bağırsaklarda fazla gaz birikirse olur. Bir yemekten hemen sonra şişkinlik meydana gelirse, genellikle kendi kendine düzelir, ancak bu süreci hızlandırmak genellikle mümkündür. Şişkinlikle mücadele etmenin en iyi yolu nedenini belirlemektir.

Şişkinlik için ortak tetikleyiciler şunlardır:

Sindirim sorunları

Kabızlık , gıda alerjileri ve intoleransları şişkinliğe neden olabilir. Dışkı kalın bağırsakta desteklendiğinde, şişkinliğe ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Aşırı gaz da dışkı arkasında birikebilir ve şişkinliği daha da kötüleştirir.

Diyet

Gazlı içecekler, çok fazla tuz veya şeker ve diyette yeterince lif bulunmaması şişkinliğe neden olabilir.

Hormonal değişiklikler

Birçok insan hormonal değişiklikler ve su tutma nedeniyle adet dönemleri öncesinde ve sırasında şişkinlik yaşar.

Birçok ev ilacı şişkinlik ağrılarını ve rahatsızlıklarını yönetmede yardımcı olabilir.

Aşağıdaki bazı ipuçları, insanların şişkinlikten hızla kurtulmalarına yardımcı olabilir:

YÜRÜYÜŞ

Fiziksel aktivite bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlayarak fazla gazın ve dışkının atılımına yardımcı olabilir.

KARIN MASAJI

Karına masaj yapmak bağırsakların hareket etmesine yardımcı olabilir. Kalın bağırsak yolunu izleyen bir masaj özellikle yararlıdır.

NANE YAĞI

Nane yağı hazımsızlık ve ilgili gaz sorunları için size yardımcı olabilir. Nane, gaz ve dışkının daha etkin bir şekilde hareket etmesini sağlayan bağırsak kaslarını gevşeterek çalışır.

SALATALIK

Salatalık, doğal bir idrar söktürücüdür. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

ANANAS

Ananas içeriğindeki bromelain denilen enzim sayesinde, protein üreterek hazmı kolaylaştırır.

REZENE

Rezene, sindirim sistemindeki kasları yumuşatır ve gazın sıkışıp kalmasını önler.

TARÇIN

Tarçın gaz oluşumunu engelleyerek şişkinlik anında rahatlama sağlayabilir.

NANE

Nanede bulunan fenolik ve antioksidan maddeler midenizi rahatlatarak şişkinliği önleyebilir.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil uzun yıllar boyunca mide şikayetlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Hazımsızlık şikayeti olanlar yeterli miktarda zencefil çayı içerek bu sorundan kurtulabilir.

BİBERİYE

Biberiye gaz şikayetlerini giderirken sindirimi de kolaylaştırır.

PAPATYA ÇAYI

Papatya, uykusuzluğa iyi gelirken mide kaslarını da rahatlatmasıyla bilinir. Şişkinlik veya hazımsızlık gibi şikayeti olanlar papatya çayını deneyebilir.

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