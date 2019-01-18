Sünnet ne zaman yapılmalı?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Günhan, sünnetle ilgili merak edilenleri sıraladı.

Tatilin yaklaşması ile birlikte sünnet mevsimi de açılmış oldu. Aileler özellikle çocukları okula başlamadan evvel sünnet olmalarını tercih ediyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Günhan, sünnet ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Sünnet ne zaman yapılmalıdır?

Yapılan çalışmalara göre, sünnet için en uygun zamanların başında yenidoğan dönemi gelmektedir. 2 – 6 yaş arasında sünnet düşünüldüğünde ise, genel anestezi altında uygulanması önerilmektedir. Çünkü bu yaşlarda yapılan sünnet, psikolojik gelişiminin önemli bir döneminde olan çocukta negatif etki yapabilmekte ve “kısırlaştırılma korkusu” denilen psikolojik bozukluğa neden olabilmektedir. Yenidoğan sünneti bebek doğduktan sonra, K vitamini uygulandıktan sonra yapılabilir. Sünneti yapacaklar üroloji uzmanları ve çocuk cerrahları olmalıdır.

3-6 yaş aralığı, erkek çocuklar için cinsel kimlik ayrımının yapılmaya başladığı yaşlardır. Dolayısıyla bu yaşlarda tıbbi gereklilik olmadıkça sünneti planlamamak gerekir. Çünkü çocuk, sünnetle kastrasyon dediğimiz, cinsel organının tamamının yok edilebileceği korkusuna kapılabilir. Zaten gereklilik halinde de genel anestezi altında gerçekleştirilmelidir. Anestezi sonrasında yaşayacağı korku bir şekilde önlenebilir.

Sünnetin tıbben hangi durumlarda gerekli görülür?

Sünnet tıbben, penis ucunun tamamına yakın derecede kapalı olduğu durumlarda, tekrarlayan cilt ve idrar yolu enfeksiyonlarında, böbreğin şiş olduğu durumlarda yapılmalıdır. Ayrıca parafimosis dediğimiz, penis başının sünnet derisinin dışında olup geriye itilemediği durumda acilen uygulanmalıdır.

Yenidoğan dönemi kaçırılmışsa ne zaman yapılmalı?

İsteğe bağlı sünnet için öngörülen en uygun dönem yenidoğan dönemidir. Eğer bu durum kaçırılmışsa 6 yaş sonrası düşünülebilir.

Yenidoğan sünneti bebeğe acı verir mi?

Her ne kadar yenidoğan döneminde ağrı duyusu tam olarak gelişmemiş olsa da bebeğe mutlaka bölgesel anestezi yapılması gerekir. Bu sayede son derece konforlu bir şekilde sünnet gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan döneminde sünnet yapılmasının avantajı var mıdır?

Yapılan araştırmalar yenidoğan döneminde sünnet olan erkek bebeklerin idrar yolu enfeksiyon geçirme olasılıklarının sünnet olmayanlara göre belirgin derecede daha az olduğunu göstermiştir. Amerikan Pediatri Akademisi 1999'da yayınladığı bildiride her erkek bebeğe rutin olarak uygulanmasını önermiştir. Ayrıca, penis kanseri, hemen hemen sadece sünnetsizlerde görülmektedir ve sünnetin bu durumda koruyucu olduğu uzun zaman önce kanıtlanmıştır.

Yenidoğan dönemindeki sünnet bebeğe sıkıntı verir mi?

Bu dönemde yapılan sünnet sonrası iyileşme çok hızlı olmakta ve bebeğe belirgin bir sıkıntı vermeyip, emzirilmesi açısından sorun çıkartmamaktadır.

Sünnetin ertesi günü bebeğin kontrolü ve pansumanı yapılmaktadır. Bundan sonra 3 – 4 gün süreyle bebeğin altının sık olarak kirli olup olmadığını kontrolü önerilmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir ilaç kullanımı veya pansuman gerekmemektedir. Bebek 2 gün sonra yıkanabilir. Sünnet sırasında uygulanan dikişlerin kendiliğinden tamamen erimesi ise yaklaşık 10 günü bulmaktadır

Sünnetlerde oluşabilecek problemler nelerdir?

Sünnetin en sık görülen komplikasyonu kanamadır. Bu olay daha sıklıkla hemen sünnet sonrasında görülür. Sünnet sonrası görülen ödem yani şişme zamanla kaybolacağından sorun teşkil etmez. Diğer bir istenmeyen durum ise sünnet derisinin daha sıklıkla az, daha nadiren fazla kesilmesiyle alakalıdır. Son olarak sünnetin en ciddi komplikasyonu penis başının kesilmesidir.

Sünnet sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Sünnet sonrası penise gerçekleştirilecek doğrudan darbelerden sakınılmalıdır. Deniz veya havuza girme, bisiklete binme gibi o bölgeyi ilgilendiren aktivitelerden 10 güne kadar uzak durulmalıdır.