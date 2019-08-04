Tekrarlayan düşüklerde katil hücrelere dikkat!

Çiftleri bebek sahibi yapmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bilim dünyası şimdilerde gebelik kaybı ve başarısız tüp bebek denemelerini önlemek için bağışıklık sistemi üzerinde yoğunlaştı. Basit bir kan testi olsa da maliyeti pahalı bir tedavi yöntemi olan immünolojinin iki gebelik kaybı sonrasında denenmesi tavsiye ediliyor.

EMBRİYO TUTUNAMIYOR

Bağışıklık sistemi, vücudu zararlı düşmanlara karşı savunan karmaşık bir sistemdir. Normal koşullar altında tüm insanların vücudunda ‘Doğal Katil Hücreler-Naturel Killer Cells' vardır. Bunlar yabancı doku ve hücrelere saldırır. Vücudun bir nevi koruyucu askerleridir.

Anne rahmine embriyo ulaştığı zaman yabancı dokular içerdiği için reddedilmesi gerekir. Ancak gebelikte embriyonun reddedilmesini sağlayan bağışıklık sistemi bir şekilde baskılanır. Böylelikle embriyoya zarar vermezler. Ancak bazı kadınlarda bağışıklık sistemi baskılanmadığı için katil hücreler doğrudan embriyoyu hedef alır ve ona saldırır. Bu yüzden embriyo anne vücuduna tutunamaz. İmmünoloji yöntemiyle gebelik oluşmadan önce ve oluştuktan 3 ay sonrasına kadar annenin bağışıklık sistemini baskılayan ilaç veya serumlarla tedavide başarı sağlanır.

ÖNCE SORUN BULUNMALI

‘Gebelik Kaybı' ve ‘Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı' genellikle birbirine karıştırılan iki kavram oldukları için öncelikle farklılıklarının bilinmesi gerekir’ diyen Doç. Dr. A. Yiğit Çakıroğlu da bu konuda şunları söyledi: Gebelik Kaybı tanısı koyabilmek için 20 haftanın altında en az üç gebelik kaybı olması gerekir. (ancak son yıllarda bu sayı ikiye indirildi.) Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı ise en az dört tane üçüncü gün embriyosu ya da en az iki tane beşinci gün embriyosu (blastokist) transfer edildiğinde gebelik elde edilememesi durumudur. Gebelik kaybı zor bir süreçtir. İki tabloda gebelik kaybının önüne geçip, çözüme ulaştırılması için sorunun bulunması çok önemlidir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Tekrarlayan gebelik kaybında gebe kalmada sorun yaşanmaz gebeliğin devamında sorun yaşanır. ‘Süper Fertil' olarak tanımlanan vakalar çok kolay gebe kalabilir ancak gebeliği devam etmez. Nedenleri; immünolojik, embriyonun sağlıklı olmaması, anne ya da baba adayına ait genetik sebepler, doğuştan ya da sonradan oluşan rahime ait şekil bozuklukları, hormonal ve pıhtılaşma sorunları olabilir.