Tendonit genellikle, aşırı kullanım veya yaralanma, tendonları zorlarsa ortaya çıkar. Tendonit hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Tendinit (Tendonit) nedir? Tendinit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

TENDİNİT (TENDONİT) NEDİR?

Aynı zamanda tendonit olarak da bilinen tendinit, bir tendonun iltihabıdır. Tendon, kasları kemiğe bağlayan dokudur. Esnek, sert ve liflidir ve gerilime dayanabilir. Bir ligaman, eklemdeki kemikten kemiğe, tendon kastan kemiğe uzanır.

Tendonlar ve kaslar birlikte çalışır ve bir çekme kuvveti uygular. Tendon ve ligamentler sert ve liflidir, ancak yumuşak doku olarak bilinirler çünkü kemikle karşılaştırıldığında yumuşaktırlar.

Bir insan, örneğin spor sırasında bir tendonu aşırı kullandığında veya yaraladığında meydana gelir. Normalde iltihaplı akut yaralanmaya bağlanır. Genellikle dirsek, el bileği, parmak, uyluk ve vücudun diğer kısımlarını etkiler.

TENDİNİT TÜRLERİ

Farklı tendinit tipleri vücudun farklı bölgelerini etkiler.

Aşil tendinit

Aşil tendonu topuk ve baldır kası arasındadır. Aşil tendinit yaygın bir spor yaralanmasıdır. Kötü oturan veya ayağı düzgün desteklemeyen ayakkabılardan da kaynaklanabilir. Romatoid artritli hastalarda daha olasıdır .

Supraspinatus tendinit

Supraspinatus tendinit ile omuz ekleminin üstündeki tendonun iltihaplanması, kol hareket ettiğinde, özellikle de yukarı doğru hareket ederken ağrıya neden olur.

Bazı hastalar gece yattığında etkilenen omuzda acı duyabilir. Aynı bölgedeki diğer tendonlar da etkilenirse, hastada rotator manşet sendromu olabilir.

Tenis veya golfçü dirseği

Genellikle tenisçi dirseği olarak bilinen lateral epikondilitin sık görülen bir belirtisi dirseğin dış tarafındaki ağrıdır. Bileğe doğru yayılabilir.

Medial epidondylitis veya golfçü dirseği dirseğin iç tarafındaki ağrıdır ve golfçüler arasında daha yaygındır. Bir kuvvete karşı koymaya çalışırken ağrı daha akuttur. Ağrı bazen bileğe doğru yayılır.

De Quervain’in stenoz tenosinoviti

Başparmağın etrafını saran kılıf, baş ile bilek arasında, iltihaplanır. Alanda kalınlaşmış kılıf ve şişlik ile baş parmağınızı hareket ettirmek acı verici hale gelir.

Tetikleyici parmak veya başparmak

Düzleştirildiğinde parmak veya başparmak tıklar. Elin avucundaki tendon kılıfı kalınlaşmış ve iltihaplanmış ve tendonun düzgün hareket etmesine izin vermediğinden bükülmüş bir pozisyonda sabitlenir. Bazen tendon boyunca bir nodül oluşur.

Bilek tendiniti

Bu, defalarca bilekleriyle aynı hareketi kullananları etkileyebilir . Tendinopati, bilek tendonlarını etkileyen başka bir yaralanma tipidir. Bu bir iltihaptan çok dejeneratif bir durumdur .

TENDİNİT KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Tendinit herkeste görülebilir, ancak yetişkinlerde, özellikle 40 yaşın üzerindekilerde daha sık görülür. Tendonlar yaşlandıkça daha az strese toleranslıdır, daha az elastiktir ve yırtılması daha kolaydır.

TENDİNİT NEREDE OLUŞUR?

Tendinit, bir tendonun kemiği bir kası bağladığı vücudun hemen hemen her bölgesinde oluşabilir. En yaygın yerler:

– Başparmak tabanı

– Dirsek

– Omuz

– Kalça

– Diz

– Aşil tendonu

TENDİNİT BELİRTİLERİ

Tendinit belirtileri şunlardır:

– Tendon ve çevresindeki bölgedeki ağrı. Özellikle kalsiyum birikintileri mevcutsa ağrı yavaş yavaş artabilir veya ani ve şiddetli olabilir .

– Omuzda hareket kaybı

TENDİNİT NEDENLERİ

Her ne kadar tendinit ani bir yaralanmadan kaynaklanabilse de, durumun zamanla belirli bir hareketin tekrarından kaynaklanması çok daha olasıdır. Çoğu insanda tendinit görülebilir, çünkü meslekleri veya hobileri tendonlara stres uygulayan tekrarlayan hareketleri içerir.

Uygun tekniği kullanmak, tekrarlayan spor hareketleri veya işle ilgili aktiviteler yaparken özellikle önemlidir. Uygun olmayan teknik, örneğin tenisçi dirseğiyle oluşabilen tendonu aşırı yükleyebilir ve tendinite yol açabilir.

Diğer risk faktörleri şunlardır:

Yaş: Tendonlar yaşla daha az esnek hale gelir ve yaralanmalara daha yatkın hale gelir.

Mesleği: İşi tekrarlayan hareketler, uygun olmayan pozisyonlar, güç ve zorlama gerektiren bir kişinin riski daha yüksektir. Mesela tavan boyamak tendiniti tetikleyebilir.

Spor: Tekrarlayan hareketleri içeren spor, koşu, tenis, yüzme, basketbol, golf, bowling ve beyzbol gibi tendinitlere neden olabilir.

Bazı sağlık koşulları: Diyabet ve romatoid artritli kişilerin tendinit gelişmesi daha olasıdır.

Ağrı aniden kötüleşirse veya aniden bir eklemi hareket ettirmek imkansız hale gelirse, kişi tıbbi yardım almalıdır .

TENDİNİT TEDAVİSİ

Tendinit tedavisi ağrı ve şişliği azaltabilir. Bazı yaygın tedaviler şunlardır:

– Yaralı bölgeyi dinlendirmek ve yükseltmek.

– Daha fazla yaralanmayı azaltmak için faaliyetlerinizi sınırlandırın.

– Şişliği azaltacak ilaçlar alınması.

– Nazik germe ve güçlendirme egzersizleri.

– Yaralı bölgeye kompresyon uygulamak.

– Yumuşak doku masajı

– Yaralı eklem üzerine bir destek, atel veya bant koymak.

Doktorunuz ayrıca ani ve ağır yaralanmalar için buz önerebilir, ancak çoğu tendinit vakası uzun sürelidir ve buz yardımcı olmaz.

Eğer tendinitiniz düzelmezse doktorunuz şişmiş tendonu çevreleyen alana bir ilaç enjekte edebilir.

Tendonunuz tamamen yırtılmışsa ameliyat gerekebilir. Tendonunuz kısmen veya tamamen yırtılmışsa, gücünüzü tekrar kazanmak ve daha fazla yaralanmayı önlemek için birkaç aylık fizik tedavi ve egzersiz yapmanız gerekebilir.