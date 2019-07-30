Yazın yüksek tansiyonla başa çıkmanın 7 yolu

Dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyon; (yüksek tansiyon) felç, kalp krizi, kalp-böbrek yetmezliği ve aort anevrizmasının en önemli tetikleyicisidir.

Ülkemizdeki her 4 ölümden biri hipertansiyonla ilişkilidir ve bu sorunla yaşadığının farkında olmayan kişilerin yüzdesi de oldukça fazladır. Tansiyon sorunlarının arttığı yaz aylarında hastaların bazı önlemler almaları ise hayati önem taşır… İşte onlar:

1-İlaçlarınızı kesmeyin: Kışa oranla yaz mevsiminde tansiyon değerlerinde düşme izlenir. Bunun temel sebebi sıcakla genişleyen damarlar ve terle atılan fazla miktarda sıvı ve tuzdur. Tansiyon problemi yaşayan kişiler yaz mevsimi ile yalancı bahar dönemine girip tansiyon hastalığından kurtulduklarını zannedebilir. Bu kişilerin ilaçlarını kesmemesi, tansiyon değerlerinde aşırı düşme olursa doktora başvurmaları önerilir.

2-Risk 22 derece sonrası artıyor: Her ne kadar havaların ısınması damarları genişletip tansiyonu düşürse de aşırı sıcakların vücutta oluşturduğu uyarıcı etki ve adrenalin salınması ile tansiyon yükselmesi izlenebilir. Bu risk oda sıcaklığı olan 22 derece sonrası artmaya başlar ve 30 derece üzerinde belirgin hale gelir.

3-En az 10 bardak su için: Hipertansiyon tedavisi alan kişilerde yaz döneminde böbrek işlevlerinde bozulma izlenebilir. Yaz döneminde günde en az 10 bardak su içilmesi ve doktor kontrolünde idrar söktürücü ilaçların dozlarının azaltılması ya da kesilmesi bu riski azaltacaktır.

4-Açık renk giysileri tercih edin: Vücudun hava almasını sağlayacak açık renk giysiler, çorap ve ayakkabı tercih edilmesi aşırı terlemeyle oluşacak sıvı kaybını önleyecektir.

5-Öğlen spor yapmayın: Düzenli egzersiz ve spor uzun vadede tansiyonu düşüren en temel alışkanların başında gelir. Ancak özellikle öğle sıcaklarında yapılacak yarışmalı sporlar, uzun süreli tempolu su sporları tansiyon değerlerinde ani

artışlara yol açabilir. Yemeklerden hemen sonra yapılacak tempolu sporlar yüksek tansiyon atağına yol açabilir.

6-Bu içecekler suyun yerini tutmaz: Yaz döneminde tercih edilecek içecek su olmalıdır. Gazlı içecekler, meyve konsantreleri hiçbir zaman suyun yerini tutmaz ve tansiyon değerlerinde dengeleme yapmaz. Tansiyon değerleri düşen kişilerde direk tuz tüketmek yerine soda yada mineralli su tüketilmesi ve istirahat edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

7-Tansiyon cihazınızı unutmayın: Tatile giden hipertansiyon hastalarının ilk yapacağı iş tansiyon cihazı ve tansiyon ilaçlarını bavula koymak olmalıdır. Ayrıca yüksek tansiyon ataklarına karşı dilaltı kaptopril ilacı da bekçi olarak bavula konulmalıdır.

İLGİLİ HABER Yüksek tansiyon hastalarının yemesi gereken 11 gıda