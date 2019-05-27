Huawei’ye uygulanan yaptırımlardan sonra iPhone’u yerden yere vurdular

Çin'de yaşanan son gelişmelerde Çinli akıllı telefon kullanıcıları Apple markalı akıllı telefonlardan vazgeçmeye başladıklarını hatta bu markayı kullanmalarının utanç verici olduğunu belirtirken artık Huawei markalı telefonları tercih edeceklerini belirtiyorlar. Hong Kong’da yayın yapan South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre ABD’nin hamleleri sebebiyle birçok Çinli yeni telefon alırken daha ‘milliyetçi’ düşünmeye başladı. Araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre halihazırda geçtiğimiz yıl yüzde 9.1 olan iPhone’un Çin akıllı telefon pazarındaki payı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.1’e düşmüştü. Yani bu düşüş Huawei’ye özel yaptırımlar gelmeden önce yaşanmıştı.

ÇİN, HUAWEI’YE SAHİP ÇIKIYOR

SCMP’nin haberine göre Çinliler ticaret savaşı yüzünden geçtiğimiz yıldan bu yana giderek daha az ABD ürünlerini tercih ederken, şimdi özel olarak Huawei’ye sahip çıkmaya başladı. IDC’nin Asya Pasifik Araştırma Direktörü Kiranjeet Kaur konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “ABD’nin yasağı Çinli tüketicilerin Huawei sevgisini artıracaktır” ifadelerini kullandı. SCMP haberinde yeni akıllı telefon alan tüketicilerin de görüşlerine yer verdi.

“TİCARET SAVAŞINDA KALBİM YEREL MARKALARDAN YANA”

Çin’in en büyük güneş enerjisi modülü üreticilerinden birinde yöneticilik yapan Wang Zhixin 10 yıldır iPhone kullandığını ancak artık bu sevdasından vazgeçtiğini dile getirdi. Ay başında üç yıldır kullandığı iPhone 7’yi artık değiştirmenin vaktinin geldiğini söyleyen Wang “Bu sefer Huawei P30 aldım. Ticaret savaşı ikliminde kalbim yerel markalara destek vermem gerektiğini söyledi. Kalbimi dinledim” ifadelerini kullandı.

“CEBİNDEN iPHONE ÇIKARMAK UTANÇ VERİCİ”

Pekin’de bir telekom şirketinde çalışan Sam Li de uzun yıllar iPhone kullandıktan sonra Huwei marka akıllı telefona geçtiğini belirtti. Bunun duygusal bir karar olduğunu vurgulayan Sam Li “Bugünlerde cebinden iPhone çıkarmak utanç verici bir hal aldı. Özellikle de şirketin tüm yöneticileri Huawei kullanamaya başlamışken” dedi. Bunun yanında Çin’in Twitter benzeri platformu Weibo’da da son 1 haftada en çok tartışılan konulardan birisi ABD’nin Huawei yasakları oldu. Sitede ‘Huawei’ye destek’ ve ‘Dayan Huawei’ ifadeleri en çok kullanılan ifadeler oldu.

10 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Bu arada Çin medyasıülkede artan Huawei ilgisine dair bazı veriler de paylaştı. Buna göre 16 Mayıs’ta ABD’nin Huawei yaptırımlarını açıklamasının ardından Çinli e-ticaret sitesi Tmall’da Huawei ürünlerine hücum yaşandı. Sitenin yayımladığı verilere göre 18-20 Mayıs arasında yasaklar gelmeden önceki günlere göre Huawei marka akıllı telefon satışlarında yüzde 130’luk artış yaşandı. Bunun yanında söz konusu sitede markaları takip edebiliyorsunuz. Çin medyası Tmall’da Huawei’nin rekor bir artışla 10 milyon takipçiye ulaştığını bildirdi.

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