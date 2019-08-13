Yaşlandırma uygulamasını kullananlar dikkat! Verileriniz tehlikede olabilir…

Yaşlandırma uygulamasını kullananlara kötü haber geldi. Genellikle yaşlandırma efekti amacıyla kullanılan FaceApp adlı uygulama insanların yüzlerici yapay zeka ile yaşlandırırken, orjinal fotoğrafı kendi sunucularında saklıyor. ShiftDelete’de yer alan habere göre Amerikalı siyasetçiler de uygulamanın Amerika güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünüyorlar.

DİKKAT ÇEKİLEN RİSKLER NELER?

Risk 1: “Şartlar ve Koşullar”

Başka bir sosyal medya uygulamasında olduğu gibi, kullanıcı sözleşmesinin amacı sizin verilerinizi korumaktır ve kullanıcıları savunan ilk mekanizma budur. Ayrıca bu sözleşme içerisinde sizin verilerinize neler yapılacağıyla ilgili bilgiler de yer alır.

John Koetsier “FaceApp'in belirttiği sözleşme şartları gördüklerim arasında en kötüsü !” olarak bir açıklamada bulundu.

Wireless Lab, resimlerinizi veya verilerinizi, sizi bilgilendirmeye gerek kalmadan uygun gördüğü şekilde kullanabilir.

FaceApp, içerisinde bulunan verilerinizin ve bilgilerinizin silinmesini talep etseniz bile bu içerikleri tutmaya devam edebilir.

Şirket, sizi bilgilendirmeye gerek duymadan, seçtiği üçüncü şahıslara verilerinizi satabilir yada paylaşabilir, bu satış ve paylaşma durumlarını saklı tutma hakkına sahiptir.

Verilerinizi ve bilgilerinizi seçtiği herhangi bir ülkede depolayabilir ve bu hakları saklı tutar.

Detaylar şok edici duruyor. USA Today‘de çalışan gazeteci Dalvin Brown, Facebook da dahil olmak üzer bir çok sosyal medya platformlarının bu tarz bir sözleşme sunduğunu söylüyor. FaceApp'ın bu sözleşmesi ve yaklaşımı Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi‘ne (GDPR) uyumlu olmadığı görünüyor. Bu da Wireless Lab'ın uluslararası gizlilik düzenlemelerini görmezden geldiği anlamına geliyor.

Şirket yöneticisi Goncharov, Forbes'e sözleşmenin güncelleneceğini açıkladı. Ancak şirket hala somut sözler vermiş değil.

Risk 2: “Wireless Lab”

ABD'den çok farklı bir yasal işlemlere ve gizlilik mevzuatına sahip bir ülkede faaliyet gösteriyor. Aslında bu kısım önemli çünkü, şirket hoşunuza gitmeyen bir eylem gerçekleştirirse ve herhangi bir konuda, hukuk yoluyla başvuru yaparsanız geri dönüş almanız mümkün olmayabilir.

Risk 3: “FaceApp'ın amacı ne olabilir?”

FaceApp, 150 milyon kullanıcıdan gelen verilere sahip. Başlamak için, ilk önce uygulamanın telefonunuzda ne topladığını ve nelere eriştiğini bilmemiz gerek:

Fotoğraflarınız ve uygulama içerisinde ki kişisel bilgileriniz.

Telefon bilgilerini, tarayıcı, seri numarası, IP adresi, yapılandırma bilgileri, bazı konum bilgileri.

Cihazda yüklü olan uygulamalar, telefonunuzun işletim sistemi, sosyal medya hesaplarınız ve uygulamalarınızla ilgili diğer ayrıntılar.

Çerezler ve oturum açma bilgileri, örneğin uygulamaya Facebook ile giriş yapmayı seçerseniz, FaceApp, Facebook profil bilgilerinize erişebilir.

Uygulama Android bir cihaza indirilirse, arama geçmişinize, kişilerinize, daha ayrıntılı konum bilgilerine, mesajlara ve daha fazlasına erişebilir.