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Genç bilim kadınları insanlık için savaşıyor

‘Bilim Kadınları İçin’ programı kapsamında 2019’un bilim kadınları belirlendi. İnsanlık için önemli buluşlar üzerinde çalışan 40 yaş altı 6 genç bilim kadını başta kanser olmak üzere pek çok alanda bilime yön verecek araştırmalar yapıyor 

Hande ZEYREK
06:10 -
Haberler Yaşam
Genç bilim kadınları insanlık için savaşıyor

UNESCO Türkiye ve L'Oreal iş birliğiyle 17 yıldır bilim kadınlarının desteklenmesi üzere yürütülen ‘Bilim Kadınları İçin' programına bu yıl başvuran 78 bilim kadını arasından 6'sı seçilerek ödüllendirildi. UNESCO bağımız jurisi tarafından belirlenen bilim kadınları araştırmalarında kullanmak üzere 75 bin TL burs almaya hak kazandı. Aralarından biri ise Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü için aday gösterilerek dünya bilim kadınları arasına girme şansı bulacak.  Her biri üniversitelerdeki araştırmalarını sürdüren bilim kadınları meme kanserini erken teşhisten, kornea yüzey hastalıklarına, mesane kanserinden, bağışıklık hücrelerine birçok alanda umut veren projeler üreten 6 bilim kadını dün tanıtıldı.

Dünyanın bilime bilim kadınlara ihtiyacı var sloganıyla yürütülen programın detayları hakkında bilgi veren L'oreal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier ‘Kadınlar yaratıcılık ve yenilikte sınır tanımıyorlar. ' dedi.

Ödül töreninde (soldan) Zöhre Kurt, Gamze Dereli Can, Seçil Vural, Loreal Kurumsal İletişim Direktörü Bige Mercan, Genel Müdür Laurent Duffier, Aydan Dağ, Serap Erkek ve Bilge Güvenç Tuna biraraya geldi.

KİM, HANGİ PROJEDE?

Dr. Gamze Dereli Can: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'nde kornea kök hücre ile tedavi araştırması yapıyor. Dr. Seçil Vural: Koç Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde Behçet hastalığı tedavi yöntemleri geliştiryor. Dr. Serap Erkek: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom Merkezi'nde epigenetik mekanizmaları araştırıyor. Dr. Zöhre Kurt: ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde atıklardan enerji üreten bir proje geliştirdi. Dr. Bilge Güvenç Tuna: Yeditepe Üniversitesi'nde damar sertliği hastalığı için ilaç taşıma sistemi üzerine çalışıyor.  Doç. Dr. Aydan Dağ: Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde meme kanseri üzerinde erken teşhis seçeneklerini geliştirici araştırma yapıyor.

Son güncelleme: 03:34 14.09.2019
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