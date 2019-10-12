Ankara, ABD’nin istediği ‘Açılım’ı kabul edecek mi?

✔ 6 Eylül… Soros'un düşünce kuruluşu, “PKK ile masaya oturun” dedi

✔ 25 Eylül… Kriz grubu “ABD, iki tarafı teşvik etmelidir” diye rapor sundu

✔ Trump, “Türkiye ile PKK arasında arabuluculuk yapmak” istediğini açıkladı

✔ Suriye devleti ise, “PKK/YPG ile masaya oturun” çağrısını reddetti

1 – İki açıklama… Arkasını, önünü ve sonrasını iyi okumak gerekiyor.

Dün gece saat 00.20: ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde yapacağı miting öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, “Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz” diye konuştu.

Dün sabah saat 06.20: İsmini vermeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı, yetkilisi, Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ve YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için birtakım çalışmalar yaptıklarını belirterek, Trump'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG ve Türkiye arasında “ara buluculuk” yapmak ve ateşkes ağlayabilmek için bir yol bulmaya çalıştığını söyledi.

‘AÇILIM'IN İŞARETLERİ VERİLMİŞTİ

Beş saat arayla yapılan iki açıklama, Ankara'nın önümüzdeki süreçte zor bir viraja girdiğini bize anlatıyor. Çünkü, Fırat'ın doğusuna sınırlı bir operasyon yapmak zorunda kalan Türkiye'nin (30 kilometre derinlik), yeni bir ‘Açılım-Çözüm' sürecine girmesi için baskı göreceği çok net!

Aslında ‘Açılım-Çözüm' sürecinin işaretleri -bu köşeyi takip edenler bilir- yaklaşık iki aydır veriliyor. Kısaca hatırlatalım…

Eylül ayından bu yana Ankara'ya ‘masaya oturun' baskısı yapılıyor

2 – 16 Eylül 2019…Yönetiminde ‘darbeci' para spekülatörü George Soros, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz gibi isimlerin olduğu Belçika merkezli Uluslararası Kriz Grubu (ICG) açıklamıştı: “… ABD buradaki varlıklarını, Kürt ortakları (PKK/YPG) ve Türk müttefiklerini, siyasi görüşmelerin yeniden başlamasının yolunu açacak güven yaratıcı adımlar atmaları için teşvik etmeli. Batılı ortakları ve NATO müttefikleri de Ankara'ya olumlu yanıt vermeleri için baskı yapmalı.”

Kürt meselesini derinden inceleyen ve raporlara imza atan ICG'nin, ‘Açılım Süreci'nde aktif olarak yer aldığı belirtilmişti. Neden mi? Çünkü… Belçika merkezli kuruluş, AKP'nin 2010'da hazırladığı ‘demokratik açılım' sürecini anlatan 133 sayfalık kitabının ardından ‘açılım'a yol haritası çizmeye başlamıştı…… 20 Eylül 2011'de PKK ile yürütülen gizli görüşmelerin konuşulduğu sıcak ortamda ICG, Ankara'da, “PKK'nın Silahlı Mücadelesine Son Vermek” başlıklı bir rapor açıkladı. 7 Kasım 2014'te de Uluslararası Kriz Grubu ICG'nin “ Türkiye ve PKK: Barış Sürecini Kurtarmak” başlıklı son raporunda da şu çağrılar vardı: “Öcalan bir müzakere heyeti kurmasına izin vermeli…”

Bitmedi…

ABD kongresi himayesinde çalışan düşünce kuruluşu Barış Enstitüsü 25 Eylül'de rapor yayımlandı. Raporda önerilen şuydu:

“… ABD, Türkiye ile PKK arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik etmelidir.” Devam edelim…

Esad, Rusya'nın ‘Açılım süreci' teklifini reddetti ve “YPG'yi ayrılıkçı” ilan etti

3 – 9 Ekim 2019…Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye'nin bu bölgesindeki problemin çözümü için iki taraf (Esad-YPG) arasında diyaloğun kurulmasını teşvik ettiğimizi vurguladık. Diyaloğun başlatılması için yardımcı olacağız” diye konuştu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağının kesinleşmesi üzerine de PKK/YPG de 8 Ekim'de, Esad'la görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Dün, Suriye devleti açıklama yaptı ve çağrıları reddetti. Suriye devletinin haber ajansı SANA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Şam'daki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK'yı kast ederek “ayrılıkçı ve güç diliyle konuşanlarla” ortaklık yapmayacaklarını duyurdu. YPG/PKK'nın, ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, “(YPG/PKK) Kendisini Suriye'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, Türkiye'nin saldırılarından sorumludur” ifadesini kullandı. Yani… Artık, Türkiye bir karar vermeli!