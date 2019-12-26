Ergenekon şüphelisiyle FETO firarisi inşaatçının yolu nerede buluştu?

✔ İktidara yakın medya, TOGO Kuleleri tartışmasını ‘rüşvet' üzerinden sürdürüyor

✔ Oysa durum ‘rüşvet'ten daha vahim! Çünkü, ortada dolaşan isimler çok önemli

✔ Ergenekon şüphelisi Sinan Aygün'ün, FETÖ'nün iş dünyası ayağıyla ilişkisi çok net

✔ Mansur Yavaş'ın suç duyurusu da ‘siyasi ayak- rant' ilişkisini gözler önüne serdi

Tarih 16 Nisan 2014… Gazete ve televizyonların ekonomi servislerine düşen haberin başlığı şöyledir: “Protokol Ankara Görücüye Çıktı…”

Haberi okuyalım: “… Başkent'in cazibe merkezlerinden Çukurambar'da inşa edilen ve özel lokasyonuyla dikkati çeken Protokol Ankara İş Merkezi, düzenlenen lansmanla görücüye çıktı. Ender İnşaat ve Ebced İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Protokol Ankara satış ofisinde inşaat tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen lansmana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı. Lansmanda konuşan proje ortağı Ebced İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akgül, Ankara'nın hızla kabuk değiştirdiğini ifade etti.”

Haberdeki iki isim…

Birisi CHP Milletvekili Sinan Aygün diğeri de Ebced İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akgül!

Sinan Aygün, 5 Temmuz 2008'de Ergenekon'dan tutuklandı, 9 gün sonra 14 Temmuz'da tahliye oldu.

Ömer Akgül ise 9 Eylül 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden mal varlığına el konulan 51 iş adamı içinde. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtığı iddia edildi! FETÖ Çatı İddianamesi'nde, örgütün finansörlerinden olduğu açık bir şekilde yazıldı!

17-25'TEN SONRA DA SÜRDÜ

SORU ŞU:

FETÖ'nün Ergenekon kumpasında tutuklanan Sinan Aygün'ün yolunun FETÖ firarisi Ömer Akgül'le yolu nasıl buluştu? 17-25 Aralık 2013'ten sonra yani 16 Nisan 2014 tarihinde… Milat kabul edildiği için vurguluyorum (Hukukta milat yoktur)… Protokol Ankara buluşmasındaki bu fotoğraf önemli değil mi?

Açalım…

FETÖ'cü Ömer Akgül'ün ortağı Aygün olmasaydı iktidar medyası ilişkileri tek tek yazmaz mıydı?

Geçen haftadan bu yana… TOGO Kuleleri etrafında iki isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski Milletvekili Sinan Aygün tartışılıyor, açıklamalar sürüyor!

Özellikle iktidar medyası, “Belediye, Aygün'den 25 milyon lira rüşvet istedi” üzerinden haberlere yoğunlaşmış durumda ve şu soruya yanıt arıyorlar:

“Sinan Aygün, 25 milyon lirayı verseydi bu konu ortaya çıkacak mıydı?”

Ancak…

Kaçtıkları bir konu var:

“Ankara'da Fetullahçı iş adamlarının ismini sayın” diye bir soru gelse ilk isim inşaatçı Ömer Akgül olacak!

15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ'yle mücadele konusunda haberlere imza atan medyanın önemli bir bölümü Akgül ismi üzerinden tartışma yürütmüyor! Neden?

Hatta…

Mansur Yavaş'ın 23 Aralık 2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'na verdiği suç duyurusunu bile görmezden geldiler. Mesela…

Yavaş'ın dilekçesinde yazıyor:

ORTAKLIK 2009'DA KURULDU

“Akgül Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi/Ticaret Sicil No: 272188… 3 Kasım 2009 tarihinde kurulmuştur. Şirket kurucuları ve ortakları Sinan Aygün (%50), Ömer Akgül (%35), Mehmet Akgül (%5), Halil Akgül (%5), Gül Akgül (%5)'dür. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akgül'dür. Şüpheli, 05.07.2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 14.07.2008 tarihinde serbest bırakılmış, hemen bir yıl sonrasında ise anılan FETÖ mensubu ile ortaklık kurmuştur. 17-25 Aralık 2013 tarihinde ilk defa FETÖ yapılanması gün yüzüne çıkmış ve bu tarihten sonra FETÖ'cü olarak bilinen işadamları birer birer hisselerini yakınlarına devrederek yurtdışına kaçmaya başlamıştır. FETÖ yöneticisi firari Ömer Akgül'ün de bu süreçte yurt dışına kaçtığı bilinmektedir.”

SORU ŞU: Sinan Aygün, 2009'da Ergenekon şüphelisiyken ve kumpaslar devam ederken, Ömer Akgül'ün bu örgütle bağını biliyor muydu?

SORU ŞU: Sinan Aygün değil de iktidara yakın olmayan bir iş adamının Ömer Akgül'le ortaklığı olsaydı iktidar medyası bu ilişkinin üzerine gitmez miydi?

Bitmedi…

SORU ŞU: Medya, FETÖ Çatı İddianamesi'nde, örgütün iş dünyası yapılanmasında önemli rol oynayan Akgül'le ilgili cümleleri görmedi mi?

Örgütün siyasi ayağının üzerine gidebilmek için önemli bir fırsat!

Mansur Yavaş'ın üzerinde tartışılmayan suç duyurusunda şu tespitler önemli:

“… FETÖ'nün Ankara'daki en büyük finansörü firari terörist Ömer Akgül'ün ticari ortaklıkları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiği imar rantları, savcılık makamınca soruşturulduğunda FETÖ finansmanında, Ankara'da elde edilen imar rantının ne kadar önemli rol oynadığı ortaya çıkabilecektir.”

CHP'NİN İÇ TARTIŞMASI MI?

Artık top Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nd… “Bu CHP'nin iç meselesidir” cümlesinin ayağı yere sağlam basmıyor! Çünkü…… Ortada büyük bir iddia ve sorular var. Yavaş'ın dilekçesinden okuyalım: “… Bu bağlamda Ömer Akgül'ün şüpheli Sinan Aygün ile kurduğu ticari ortaklıklar ve belediyece sağlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının FETÖ finansmanında nasıl kullanıldığının savcılık makamınca araştırılarak ortaya çıkarılmasına…”

Herkesin ortak fikri neydi? FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine acil bir şekilde gidilmeli!

İşte fırsat!

Siyaset ve iş dünyasının iç içe geçtiği TOGO Kuleleri başlangıç olamaz mı?