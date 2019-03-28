Mazlum-Der ve arkadaşları… Genç Siviller… Neredesiniz?

ABD, İsrail'le oldu… Kudüs başkent, Golan işgal edildi! Ses çıkarmadılar…

Tarih 21 Kasım 2008: İstanbul Silivri Cezaevi'nde görülen Ergenekon kumpasını yakından takip eden ‘İslamcı' Mazlum-Der mahkeme sıralarında… İstanbul Şubesi'nden görevlendirdikleri avukatlar üzerinden kamuoyunu ‘aydınlatıyor…'

Tarih 18 Kasım 2009: Taksim'de, İstanbul Barosu öncülüğünde 46 baronun destek verdiği ve yüzlerce avukatın katıldığı ‘yargıya ve ülkene sahip çık yürüyüşü'… Meydandaki bir otelin penceresinden ‘'Darbeci Baro Taksim'e hoş geldin'' pankartı açılıyor. ‘Genç Siviller' adıyla pankart açan grupla avukatlar arasında tartışma yaşanıyor. O siviller daha sonra da FETÖ'nün yargısı ve polisi yanında yer almaya devam ediyor.

Tarih 23 Ocak 2010: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çökertmek için hazırlanan Balyoz kumpasıyla ilgili Özgür-Der isimli ‘sivil toplum kuruluşu' Türkiye'nin dört bir yanında ‘darbeciler'i protesto eylemi yapıyor. Onlar da kamuoyunu ‘aydınlatıyor'… FETÖ'nün Taraf Gazetesi'ni ellerinde sallayarak ‘Militarizme meydan okuyorlar…'

Tarih 2 Ağustos 2010: İstanbul'da, Fenerbahçe Orduevi önünde toplanan Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat, ‘Balyoz Davası' sanıklarının, orduevlerinde tutulduğunu iddia ederek, bu durumu protesto ediyor.

İSLAMCI-LİBERAL İTTİFAK

Bunları neden anlattım? Çünkü; Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına, Golan Tepeleri'nin işgaline, İslamcı-liberal kanattan bir ses yok da ondan. Kumpas olduğu ortaya çıkan bu davalarda sokakları boşaltmayanlar kenarda bile değiller, yoklar! Daha da açalım…

Zekeriya Öz'ün kapısında kuyruğa kimler girmişti?

Tarih 4 Haziran 2010… FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin etkili gazetelerinden Wall Street Journal'a röportaj verir. Gülen, İsrail'in Mavi Marmara gemisine yapılan kanlı baskınını değerlendirirken, İnsani Yardım Vakfı İHH'nin İsrail'den izin almamasını eleştirir ve “İsrail'in onayı olmadan hareket etmek, otoriteye başkaldırıdır” der. Bu çıkış özellikle kendilerini muhafazakar cenahta görenlerde rahatsızlık yaratmış, tepki çekmişti. Ancak… Gülen ve ‘cemaatini' sadece eleştirebiliyorlardı. Yol arkadaşları değil miydiler? FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün kapısının önünde sıraya geçmemişler miydi? Sahi ne oldu o isimlere?

18 Mart 2019'da Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu yazdı: “Şu F Tipi İslamcılar.” Yazıyı hatırlayalım: “İrticayla Mücadele Eylem Planı olarak bilinen kumpas belgesi 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Fetullahçıların soruşturmayı İstanbul'a taşıma isteği gerçekleşmeyince, 30 Eylül 2009 günü FETÖ'cü Savcı Zekeriya Öz'e gönderilen sözde ihbar mektubuyla soruşturma yeniden İstanbul'a düşürüldü. Bir asker tarafından yazıldığı iddia edilen isimsiz mektup, 23 Ekim 2009'da FETÖ medyasında yer aldıktan sonra 30 Ekim 2009 tarihinde Mazlum-Der üyeleri harekete geçti. Zekeriya Öz'e gönderilen suç duyurusu aracılığıyla Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la birlikte 8 komutan hakkında soruşturma açıldı.”

FETÖ'yle işbirliği yaparken sokaklara çıkanlar, belge hazırlayanlar, bugün ABD-İsrail saldırısı konusunda neden sessiz? Devam edelim…

Kumpasları hâlâ savunuyorlar

İlker Başbuğ'un tutuklanması için harekete geçen isimlerden birisi o dönem Mazlum-Der İstanbul Başkanı Cihat Gökdemir'di. Gökdemir, kumpas olduğu ortaya çıkan davalar için 9 yıl sonra bile aynı çizgide olduğunu açıkça söyledi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 24 Ağustos'ta Baran adlı dergiye verdiği röportajda İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Gökdemir şu ifadeleri kullandı: “Ergenekon davasındaki bütün sanıklar mağdur olarak gösteriliyor. Aslında Ergenekon davasının temelinde kırk, elli civarında ciddi anlamda subay-general yapılanması var.” Bu cümleleri ‘İslamcı-liberal' kanattan hep duyuyoruz…

ABD'yi sadece açıklamalarla eleştirenler, NATO projesi olan FETÖ kumpaslarının hâlâ arkasında. Gerçek şu: Türkiye'deki darbelerin arkasında ABD vardı! Peki ABD'ye, Komünizmle Mücadele Dernekleri ya da başka isimlerle destek veren sözde sivil kanat kimin şemsiyesi altında?