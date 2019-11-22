Tanık Mesut Yılmaz’ın ‘Sorumlu siyasetçilerdir’ cümlesi tutanağa girmedi

‘Ölmeden önce aklanmak istiyorum' diyen Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da yargılandığı 28 Şubat Davası'nda skandal

✔ Ankara 5. Ağır Ceza'nın tanıklarından birisi de eski Başbakan Mesut Yılmaz'dı

✔ Müşteki avukatı, “28 Şubat'ta başörtüsü yüzünden mağduriyetler yaşandı” dedi

✔ Yılmaz ise “Neden sanıkları suçluyorsunuz. Yasaları Meclis çıkarır” yanıtını verdi

✔ Yılmaz'ın siyaseti eleştiren cümleleri tutanağa geçmedi, sanıklar görüntüleri istedi

Dün sabah saatlerinde bir e-posta aldım…Yollayan, 28 Şubat Davası'nda yargılanan ve beraat eden emekli Albay Alican Türk'tü. Okuyalım: “… 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Paşa ‘ölmeden önce aklanmak istiyorum' diye hasta yatağında inim inim feryat ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan kumpas davalar zincirinin son halkası olan 28 Şubat Davası'nda yeni bir kumpas olayı ile karşı karşıya olduğumuz ortaya çıktı:

Davada ‘tanık' sıfatıyla dinlenen eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ifadesinin doğru çözümlenmediğini, özellikle türban / başörtüsü konusunda yasalara ve Meclis'e atıf yaptığı cümlelerin (ki o ifadeler dava açısından çok önemlidir) tutanağa geçirilmediğini fark ettik. Bu vesileyle 28 Şubat Davası'nın istinaf mahkemesi olarak görevlendirilen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi Başkanlığı'na, 13 Kasım 2019 tarihinde avukatım aracılığıyla verdiğim dilekçeyi sizle de paylaşıyorum.” Albay Türk'ün iddiaları vahim!… Neden mi?

Mesut Yılmaz, “Askerleri suçlamayın yasaları siyasetçiler çıkarıyor” dedi

Tarih 21 Nisan 2016… 28 Şubat Davası'nın 84'üncü celsesi. Tanık kürsüsünde eski Başbakan Mesut Yılmaz var. Müşteki avukatlarından biri, kürsüdeki Mesut Yılmaz'a 28 Şubat aleyhinde serzenişlerde bulunuyor ve şöyle diyor: “28 Şubat döneminde imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması ve üniversitelerde başörtüsü yasağı nedeniyle birçok kız öğrencinin okullarına devam edemediği… Kamuda başörtülü bayanların çalışmasına izin verilmediği… Başörtüsüyle çalışmak isteyenler haklarında işlem yapılarak cezalandırıldığı veya görevlerinden uzaklaştırıldığı, dolayısıyla binlerce insanın mağdur edildiği…“

‘ASKERLERE SORMAYIN'

Avukat sözlerini bitirmeden Mesut Yılmaz, avukata dönüyor ve sol eliyle de sanıkları işaret ediyor: “… İyi de bunun için niye bu sanıkları suçluyorsunuz? Bunlar asker kişiler… Yasaları askerler mi çıkarıyor? Yasaları Meclis çıkarır. Bu söyledikleriniz yasal düzenlemelerle ilgili hususlardır ve bunun bir muhatabı ve sorumlusu varsa siyasetçiler olarak biziz; askerlere değil bize sormanız lazım.”

HOŞLARINA MI GİTMEDİ?

Sözü, Alican Türk'ün dilekçesine bırakalım: “Geçtiğimiz günlerde Mesut Yılmaz'ın tanık olarak dinlendiği 84'üncü celsenin ‘Duruşma Çözüm Tutanağı'na baktığımda, tutanakta bu konuşmaya ilişkin cümlelerin olmadığını görerek şaşırdım. Önce, aynı davada yargılandığımız ‘sanıklardan' o günkü duruşmaya katılanların bir kısmıyla görüştüm. Onlar da Mesut Yılmaz'ın ifadesinde yukarıda belirttiğim ifadesini teyit ettiler. Dahası, sanıklardan bir kısmı, genel anlamda da çözümlemelerde atlanan, tutanağa geçirilmeyen yerler olduğunu belirttiler. Bu durumda, çözümlemelerin sağlıklı olmadığını, çözümlemeyi yapan şahısların ‘hoşuna gitmeyen' ifadelerin tutanaklardan ayıklandığını değerlendiriyorum.

Ebki Başbakan Mesut Yılmaz'ın ifadesinin görüntülerinin değiştirilmesi ve/veya silinmesinin önüne geçmek maksadıyla söz konusu görüntülere el konulmasını, seçilecek bilirkişiye verilerek çözümünün yaptırılmasını, yapılan işlemin dosyaya dahil edilmesini ve tarafımıza bilgi verilmesini, arz ve talep ederim.”

Karadayı ve Bir'le birlikte 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi

13Nisan 2018'de 28 Şubat davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 103 sanıktan, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Ancak bu isimler, yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak temyiz süresi boyunca hapis yatmayacak. 68 sanık ise beraat etti. 3 Temmuz 2018'de de gerekçeli karar açıklandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ile Üye Hakimler Turhan Kök ve Tuba Büyükşahin'in yazdığı 3 bin 833 sayfalık gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: “… Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır…” Kararda, Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edildi.