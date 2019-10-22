‘Yankee go home’dan ‘Yankee don’t leave us’a

✔ 1968'de… Türk gençliği, “Yankee go home” yani “ABD evine dön” diye eylem yaptı

✔ 2019'da… PKK/YPG, “Yankee don't leave us” yani “ABD bizi bırakma” diye eylem yaptı

✔ Amerika'nın ‘petrol bekçisi' terör örgütü kendisini bir de ‘sosyalist' olarak tanımlıyor

Tarih 1 Kasım 1968… Devrimci gençler, “Samsun'dan Ankara'ya Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü”nü başlatır. Amaç şöyle açıklanır: “… 1919'da başlayan Mustafa Kemal devrimi kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet'in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiye'miz dünyada ilk anti-emperyalist ve anti-kapitalist devrimi gerçekleştiren Mustafa Kemal'e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal Atatürk gençliği olarak, saptırılan devrimi rayına oturtmaya azimliyiz, kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşümüzün amacı budur.”

Tarih 10 Kasım 1968 (Gençler Anıtkabir defterine şöyle yazar)… “Büyük Önder, Amerikan emperyalizmine karşı ikinci Milli Kurtuluş Savaşımız'da izindeyiz. Milli Kurtuluş Savaşımız yok edilemez. Onu yok etmek için bütün Türk milletini yok etmek gerekir. Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşçüleri…”

Tarih 23 Nisan 1970… Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Kemalist-Sosyalist gençler şu bildiriyi okur: “… Yeraltı ve yerüstü servetlerini Amerika'ya peşkeş çekmiş; Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık ilkesini emperyalist çizmeleriyle ezmiş ve ihanetlerini belgelemiş iktidarlara karşı, işçisiyle, köylüsüyle, Kemalist ordusuyla ve devrimci gençliğiyle artık ‘Dur' demenin zamanı gelmiştir.”

Türk gençliği, 1967'de Amerikan 6. Filosu'nu protestoya başlar ve 1968'de eylemlerini sürdürür.

Tek amaçları vardır:

Tam Bağımsız Türkiye. Sonra… Yanlış eylem, hatalı duruş vs… Ancak… Gençlik ve aydınlar hiçbir zaman Amerika'dan medet ummadı!

ABD askeri çekildiği için taş atan PKK/YPG'liler'in gerçek yüzü!

TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Dün… Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı.

Tarih 21 Aralık 2018… ABD'nin bölgeden çekilmemesi için eylem yapan PKK/YPG'liler, Ayn el-Arab'da (Kobani) yürüyüş düzenledi. O günlerde… Terör örgütünün siyasi ayağı PYD'nin Eş Başkanı PYD Eş Başkanı Hevi Mustafa, Washington Post Gazetesi'nde, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna karşı şu yazıyı kaleme almıştı:

“Afrin'de uçuşa yasak bölge uygulanmalı. Washington acele etmeli. Zaman daralıyor!”

Yine 23 Aralık 2018'de PKK terör örgütünün önemli isimlerinden Murat Karayılan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararını gözden geçirmesini istemişti. Çünkü, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmesi, PKK/YPG'ye darbe vuracaktı! …

İki dönem, iki duruş! 1968 gençliğinin eylemlerine bakın bir de sözde Kürt halkının haklarını arayan örgüte… Yorum sizin…

Deyrezor'daki petrol bekçisi: PKK/YPG

Şimdi… ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de, Deyrezor, Rakka ve Rumeylan'daki petrol sahalarına yakın noktalarda bulunan Amerikan askerlerinin şu an için çekilmeyeceğini söyledi.

ESPER AÇIKLADI

Esper, fiilen başlayan çekilmeye bu askerlerin katılmadığını belirtti. Bu bölgelerdeki askerlerin PKK/YPG'yle birlikte ‘IŞİD'in ve başkalarının petrol sahasına erişimini engellemek' amacıyla orada bulunduğunu açıkladı. Yani… Milyonlarca Kürt vatandaşını “ABD'nin petrol bekçisi” durumuna düşüren bir örgütten bahsediyoruz.

Düşünün… Ortadoğu'da uğruna savaşların çıkmasına neden olan petrol, Suriye'nin toplam ihracatının yüzde 68'ini oluşturmakta. Örneğin… 2.5 milyar varil petrol rezervi bulunan Suriye'nin 2000 yılında petrol ihracat geliri ise 3.1 milyar dolar seviyesindeydi.

ENERJİ KAYNAKLARININ YÜZDE 30'U

13 büyük petrol sahasının (El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat, Galban) bulunduğu Deyrezor'daki kuyular, Suriye'nin sahip olduğu tüm enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Petrol dışında bazı doğalgaz sahalarını da kontrol eden terör örgütü, sadece Conoco adlı sahadan günde 13 milyon metreküp üretim yapıyor. Rakka ve Rumeylan'daki kuyulardan ise günlük 90 bin varil petrol çıkarılıyor.

SONUÇ: 22 Ocak 1946'da Sovyetler Birliği'nin desteğiyle İran'da kurulan ‘Mahabad Kürt Cumhuriyeti” 15 Aralık 1946'da yıkıldı. Çünkü, Sovyetler askerlerini çekmişti. Tarih, çıkarılacak derslerle dolu. Soru şu: Kurtuluş Savaşı'nda emperyal güce karşı ortak mücadele hattı kuranlar bugün de aynı hattı kuramaz mı?