“Gitmez” denilen bir de baksın ki gitmiş…

-Yaşamı at sırtında geçmiş Süleyman Şah, ölümünden sekiz asır sonra, bu arkadaşlar sayesinde ilk kez askeri REO'ya binip düşmandan kaçtı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türk askerinin kafasına çuval geçirildi…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet, komutanlarından hastanesinde, okullarından mülklerine kadar kendi ordusunu tasfiye etti…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir tarikatın sinsi kumpaslarıyla, suçsuz-günahsız Genelkurmay Başkanı tutuklanarak hapse kapatıldı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Yahudi düşünce kuruluşları bir Türk başbakanına “Üstün cesaret madalyası” verdi…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez ülkenin başbakanı “Kürdistan” dedi…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan önünde ayağa kalkmayan subayı hapse attırdı ve çıkıp “Şu anda hapiste” diye gururlandı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türk Ordusu'nun yapması gerekeni ÖSO diye bir devşirme örgüte yaptırdılar ve Cumhurbaşkanı TSK ile birlikte ÖSO'ya teşekkür etti…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Andımız yasaklandı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Atatürk'lü bayrak taşıyanlar hapse atıldı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez ülkenin tüm haberleşme-iletişim sektörü yabancıların eline geçti…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanına uçak hediye ettiler, cumhurbaşkanı da uçak hediye eden Katar'a tank fabrikamızı verdi…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez dört bakan ayakkabı kutuları, rüşvet paralarını sayma makinaları, kasaları, kanıt kasetlerle yakalandı, ama değil soruşturma, ifadeleri bile alınmadı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez gazeteleri, televizyonları ile tüm medya iktidara bağlandı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM anlamını yitirdi…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez kayınpeder cumhurbaşkanı, damat maliye bakanı oldu…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez yoksullar ikişer kilo domates-soğan için kuyruğa girdiler…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez 70 milyar dolarlık fabrikalar, limanlar, santraller, kamu varlıkları satıldı…

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsizlik rekor kırdı…

-Ve cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı, belediye seçimlerinde adaylardan fazla meydan meydan koşturup partisinin adaylarına oy istiyor…

İlkler bu köşeye sığacak gibi değil…

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Hadi Türkiye…

Bir “ilk” daha olsun…

“Gitmez” denilen bir de baksın ki gitmiş…