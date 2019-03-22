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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

“Gitmez” denilen bir de baksın ki gitmiş…

22 Mart 2019
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-Yaşamı at sırtında geçmiş Süleyman Şah, ölümünden sekiz asır sonra, bu arkadaşlar sayesinde ilk kez askeri REO'ya binip düşmandan kaçtı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türk askerinin kafasına çuval geçirildi…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet, komutanlarından hastanesinde, okullarından mülklerine kadar kendi ordusunu tasfiye etti…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir tarikatın sinsi kumpaslarıyla, suçsuz-günahsız Genelkurmay Başkanı tutuklanarak hapse kapatıldı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Yahudi düşünce kuruluşları bir Türk başbakanına “Üstün cesaret madalyası” verdi…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez ülkenin başbakanı “Kürdistan” dedi…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan önünde ayağa kalkmayan subayı hapse attırdı ve çıkıp “Şu anda hapiste” diye gururlandı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türk Ordusu'nun yapması gerekeni ÖSO diye bir devşirme örgüte yaptırdılar ve Cumhurbaşkanı TSK ile birlikte ÖSO'ya teşekkür etti…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Andımız yasaklandı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez Atatürk'lü bayrak taşıyanlar hapse atıldı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez ülkenin tüm haberleşme-iletişim sektörü yabancıların eline geçti…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanına uçak hediye ettiler, cumhurbaşkanı da uçak hediye eden Katar'a tank fabrikamızı verdi…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez dört bakan ayakkabı kutuları, rüşvet paralarını sayma makinaları, kasaları, kanıt kasetlerle yakalandı, ama değil soruşturma, ifadeleri bile alınmadı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez gazeteleri, televizyonları ile tüm medya iktidara bağlandı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM anlamını yitirdi…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez kayınpeder cumhurbaşkanı, damat maliye bakanı oldu…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez yoksullar ikişer kilo domates-soğan için kuyruğa girdiler…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez 70 milyar dolarlık fabrikalar, limanlar, santraller, kamu varlıkları satıldı…
-Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsizlik rekor kırdı…
-Ve cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı, belediye seçimlerinde adaylardan fazla meydan meydan koşturup partisinin adaylarına oy istiyor…
İlkler bu köşeye sığacak gibi değil…

Hadi Türkiye…
Bir “ilk” daha olsun…
“Gitmez” denilen bir de baksın ki gitmiş…

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