Hiç tanımadığı insanların acısına-yardımına koşardı millet…

Arabanın kontağını kapat, geçenlere “Bir ittiriverin kardeş” de… Sesini çıkartmazsan gideceğin yere ittire ittire götürürlerdi adamı…

Kazara kaldırımda biri yere yığılsın… Otuz kişi birikir, oracıkta teşhis konulur, kıpırdatma riski falan demeden kolunu, boynunu kırıp kaldırırlardı adamı ayağa…

Boş bir tabutu çıkartsaydınız mesela… Kimdir, nedir, necidir demeden koşup girerlerdi altına… İtiraz eden çıkmazsa bulvarda üç tur atardı rahmetli…

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Böyleydik…

Ama nefret bulaşıcıdır…

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“Kavga ede ede başardığını” açıklamış bir Cumhurbaşkanı var…

Ve devam ediyor…

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Şimdi yerel seçimlere gidiliyor…

AKP'den kopması beklenen oyları ürkütmemek için muhalefet “beka” kelimesini ağzına almamaya çalışsa da, bence bu yerel seçimler “yerel” olmaktan çıktı…

Tüm ülkenin tarafsız Cumhurbaşkanı olması gereken arkadaş, meydanlara düşmüş, kendi partisinin ittifakına oy istiyorsa…

Öbür partileri ya “FETÖ” ya “PKK” sayıyorsa…

Muhalefet “hain” ise…

Ciddi rakip görmeye başladığı Meral Akşener'i hapse kapatmakla tehdit diyebiliyorsa…

Bir grup kadın göstericinin masum sloganlarını bahane edip tüm karşı partilere “Bunların ortak yanı, ezan düşmanlığı” diyerek bas bas bağırıyorsa…

Milletin yarısına “Zillet” diyorsa…

Evet bu artık sıradan bir yerel seçim değil…

En azından arkadaş açısından “beka” meselesidir…

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Kendini “herkesin cumhurbaşkanı” olmaktan çıkartan kendisi…

Bir de seçimlerde oyları yüzde 50'nin de altına düştü mü?…

Türkiye'nin diğer yarısının, kendilerine “zillet” demeyen, herkesin cumhurbaşkanı olacak birisini isteme hakları vardır…

Seçim bittiği an…

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Hadi zillet…