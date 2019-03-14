Müslüman kalmadı…

Askerler camileri bombalayacaklardı…

Kadınlar ezanı ıslıkladılar…

Geziciler camide bira içti…

Cumhuriyeti kuranlar camileri ahır yaptılar…

Elebaşları zaten ayyaştı…

İzmir toptan “gavur”…

AKP-MHP ittifakına oy vermeyenler dinsiz…

★

“AKP'ye oy verenler, sandık başında beratlarını alıyorlar, ahiret gününde rabbim onlara sorgu-sual etmeden cennetine alıyor…” (Bakan)

“AKP'ye oy vermek demek rabbimin huzuruna günahsız çıkmak manasında…” (İl başkanı)

“Fitne ve zillet partilerine oy vermek demek, Allah muhafaza küfür ile aynı şekilde, bize veren ise cennetlik…” (Belediye Başkan Adayı)

“Bunların din ile bir alakaları yok…” (Cumhurbaşkanı)

★

Laikler dinsiz…

Solcular dinsiz…

Batıcılar dinsiz…

Rakıyı ayrana tercih edenler dinsiz…

Kadın haklarını savunanlar dinsiz…

Yeşiller dinsiz…

Kurban kesilmesine karşı olanlar dinsiz…

Muhalif yazarlar dinsiz…

Başını örtmeyen dinsiz…

Kısa giyen dinsiz…

AKP'ye oy vermeyen dinsiz…

★

Kim kaldı?..

Nüfusun yüzde 99.9'u Müslüman diyorlar ama o yirmi yıl önceydi… 17 yılda Müslüman sayısını bizzat kendileri azalttılar… Şu yukardakileri alt alta yazıp toplayın, demek ki nüfusun neredeyse yüzde 80'ı dinsiz…

★

AKP'ye oy verdin mi; oy pusulası ahirette berat niyetine, orada kapıda gösteriyorsun, rabbim sorgu-sual etmiyor, cennet tarafına geçiyorsun Müslüman kardeşim…

★

Allah'ım parmağın var mı?..

Bir sok da gözlerine…

Görsünler…