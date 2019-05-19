Şu uluslararası alemde, gurur duyacağımız bir ürünümüz yok…

Bir televizyon markası…

Bir araba…

Uçak falan…

Dünya çapında bir üniversite…

Bir ünlü marka…

Modada, ekonomide, tarımda, sanayide bir gurur…

Bir eser, bir buluş…

Yok…

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Ama nereye gitsek gururluyuz…

Çünkü bizim Atatürk'ümüz var…

Onun destan destan zaferleri…

Ve kurduğumuz T.C…

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Bugün; modern cumhuriyete atılan ilk adımın yıl dönümü değil sadece… İhanete ve yıkıma uğrayan vatanın, ikinci kurtuluşunun da ilk adımıdır…

Hadi yürüyün…

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Demiştim size; çağdaşlık nehir gibidir, asla tersine akmaz…

İhanetlerin karşısında donup kalmış kar taneleri, baharla birlikte eridi… Çakıl taşlarından süzülüp minik minik derelere, dereler ırmaklara dönüştü…

Bugün 19 Mayıs…

Meydanlara, caddelere bakın, nehir gibiyiz…

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Yeniden onarılacak cumhuriyet…

Yeni bir anayasa…

Yeni yasalar…

Yeni bir adalet, hukuk, yargı…

Kuvvetler ayrılığının işlediği yeni bir parlamenter sistem…

Sarayın değil, devletin bakanları, devletin valileri, devletin savcıları, devletin yargıçları, devletin polisleri…

Yeniden T.C…

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Bugün 19 Mayıs…

Coşkuya bakın…

Cumhuriyetimizin kuruluşuna doğru atılan o ilk adımdan yüz yıl sonra… İhanete uğramış cumhuriyetimizi kara zihniyetin elinden kurtarıp onarmak için yeniden bu coşku…

Cumhuriyet sevdamız nehir gibidir…

Asla geriye akmaz nehir…