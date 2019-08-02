Alamos Gold 2035’e kadar kazacak 

Alamos Gold CEO'su John McCluskey, Kazdağları yakınındaki Kirazlı sahasında 3 milyon ons altın bulduklarını açıklamış.

Ons, değerli madenler için kullanılan kütle birimi.

1 ons altın, 31.10 gram saf altına karşılık geliyor.

(Kaynaklara göre, bir ons altın “normalde” 28.3 gram.)

Yazıyı yazarken bir ons altın, 1.407 ABD Doları'ndan işlem görüyordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ses getirdi. Videoda McCluskey, geçen yıl Bloomberg kanalında katıldığı yayında “Türkiye'nin Batı'sında” 3 milyon ons altın bulduklarını açıklıyor. Tekin, bu veriden hareketle keşfedilen altının piyasa değerinin 4.2 milyar dolar olduğunu aktardı.

DOĞU BİGA'NIN DA CEO'SU

McCluskey sadece Alamos Gold'un değil, bu şirketin Türkiye'de kurduğu Doğu Biga'nın da başkanı. Yayını izleyince onun Kazdağları'nda altın madenciliği ve ülke ekonomisine dair söylediklerinin çoğunu Türkiye'de bir medya mecrasında söyleyemeyeceğini fark ettim. O nedenle bir bölümü özetleyerek paylaşıyorum:

“ÇOK MÜTEVAZI BİR SERMAYE”

– Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yaptık. Mütevazı bir yatırım ile başladığımız ilk kazılardan sonra yaklaşık 3 milyon ons'luk altın bulduk.

– Maden işindeyseniz çok uzun vadeli bir perspektife sahip olmanız gerekiyor. 2009'dan beri buradayız. İlk projemize 2010 yılında başladık. İlk üretimimizi 2020'ye kadar göremeyeceğiz. O andan itibaren de 15 yıllık bir üretim bizi bekliyor.

– Soru: Türkiye'nin talihsizliğini kutlamak istemezsiniz sanırım ancak döviz krizi ile üretim maliyetleri düşmüştür diye tahmin ediyorum?

– Biz Kirazlı'da fizibilite çalışması yaptığımızda 1 dolar 2.9 liraydı. Şimdi 7 liranın biraz altında. Bunun bizim sermaye harcamalarımızda ciddi bir etkisi olacak. Çünkü inşaat maliyetimizin yüzde 65'i Türk Lirası. Bu durumun bize bir ölçüde faydası var. Diğer taraftan ise çok yüksek bir enflasyon söz konusu. Dolayısıyla enflasyon bu kazancın bir kısmını geri alacak. Haliyle istikrarı volatiliteye tercih ederiz.

– Maaş ödemelerinin ne kadarı dolar ne kadarı TL ile yapılacak?

– Hepsi TL ile. Hiç bir yabancı çalışan istihdam etmiyoruz. Aslında madenin kendisi sözleşmeli maden olacak. Türklerin en iyi yaptığı şey, -hatta dünyada en iyiler- hafriyat. Ve maden taşlarını bir yerden bir yere taşımak. Dünyada onların tecrübesinde çok az ülke bulabilirsiniz. Ayrıca kendi ekipmanları var. O ekipmanları da Türkiye'de üretiyorlar.

ÇANAKKALE ALTINI “SAF”MIŞ

McCluskey başka bir yıl, yine Bloomberg yayınında Türkiye'de buldukları altının tamamen “saf” olduğunu söylemiş. Kirazlı'da birkaç milyon ons altın keşfettiklerini söyleyince muhabir, oransal olarak ne kadarının bakır alaşım olduğunu soruyor. McCluskey “pure”, yani saf olduğu yanıtını veriyor. Muhabir neden Türkiye'yi tercih ettiklerini sorunca, fiyatlarının cazip olduğunu, ülkenin de madenciliği teşvik ettiğini söylüyor McCluskey.

VERGİ KOLAYLIKLARI

Bir önceki yazıma gelen çok sayıda okur destek mesajına teşekkür ederim. Okurlar Kanadalı şirket Alamos Gold'un Türkiye'deki şirketi için Hollanda uyruğuna geçmesinin operasyonel bir tercih olduğunu, temel nedenin Hollanda'nın vergi yükümlülükleri konusunda “rahat” bir ülke oluşundan kaynaklandığını belirtiyor.

“SİYANÜR KULLANILMAYACAK” YALANI

Bir başka okurum Enerji Bakanlığı'nın Alamos Gold'u savunan açıklamasında altın ayrıştırılması sürecinde “siyanür kullanılmayacağı” ifadesinin yalan olduğunu paylaştı. Şirketin kendi internet sitesinde bile “heap leach” (açık alanda siyanürle yıkama yoluyla altın extraksiyonu) yönteminin kullanılacağının yazdığı vurguluyor okurum. Baktım, doğru.

Bakanlık açıklamasındaki ifade tam olarak “doğal ortamda siyanür kullanılmadığı” biçiminde. Şu ana kadar kazı aşamasında kullanılmamış olması, Kirazlı'da daha 15 yıl kalacağını söyleyen bir şirketin siyanür kullanmayacağı anlamına gelmiyor.

Kim bilir burada bir kelime oyunu olup olmadığını Enerji Bakanlığı belki açıklamak ister. İnsan koskoca bir bakanlığın halkı kaldırmayacağını düşünmek istiyor.

“HAVASINA SUYUNA”

Tabii bütün bunların TBMM'de konuşulması da halkın aydınlatılması da mümkündü. Ama altın madenciliğine teşvik veren iktidar partisi ile taraftarlarının sıklıkla bu memleketin taşı toprağı uğruna öleceklerini haykırdığı koalisyon ortağı MHP istemedi.

Cumhur İttifakı milletine bu kadar düşkün olunca, Alamos Gold da “çok mütevazı bir sermaye yatırımı” ile 25 yıl boyunca Çanakkale'yi kazıp milyarlarca doları kazandıktan sonra güzelim memleketimizi berbat edip çıkıp gidecek.

Peki Alamos Gold kazarken onunla birlikte kimler kazanacak?