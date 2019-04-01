30 ilde referandum havası 51 ilde adaylar belirledi

Türkiye'nin Cumhur­başkanlığı Sistemi'ne geç­mesinin ardından yapılan ilk se­çimlere ittifaklar damgasını vurdu. İttifak olan yer­lerde referandum havası yaşanır­ken, partilerin tek başına yarıştığı illerde adaylar belirleyici oldu. MHP, İttifak ortağı AK Parti'ye karşı önemli zaferler kazandı. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki büyük­şehir yarışları 16 Nisan 2016'daki Anayasa referan­dumu havasında geçti.

BEKA TARTIŞMASI TUTMADI

Seçimde Cumhur İttifakı “beka”, Millet İttifakı “eko­nomik kriz” silahına sarıl­mıştı. Ortaya çıkan tablo, MHP'nin AK Parti'den oy alması, seçmenlerin beka tartışmasına çok takılma­dığını gösterdi. Ekonomik kriz 2009'da olduğu gibi 2019 seçimlerini iktidar aleyhine etkiledi.

AK PARTİ KAYBETTİ

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı, 24 Haziran seçimlerine göre mevzi kaybetti. 16 Nisan 2016'da yapılan Anayasa Referandumu AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahada olduğu ittifak illerinde de tek başına girdiği illerde de oy kaybetti.

KABİNEDE REVİZYON OLABİLİR

Seçim sonuçlarından ders çıkarmasını bilen ve bir sonraki seçimlerde aynı hataları yapmayan AK Parti, bu sonuçlarla birlikte bazı politikaları gözden geçirebilir. Rakip­leri hedef alan, kutuplaştı­ran söylem konusunda öz eleştiri yapılabilir ve yeni dönemde durum değişebi­lir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti yönetimin­de ve hükümette revizyo­na gidebilir.

MHP MÜTTEFİKİNDEN ALDI

İttifak kurulmayan illerde MHP, ortağı Kastamonu, Erzincan, Bayburt gibi AK Parti'nin önemli kalelerini aldı. Büyükşehir olmadığı halde ittifak kurulan illerden Kars ve Iğdır'da da MHP yarışın tarafı oldu. MHP, AK Parti'den aldığı iller­le sahip olduğu belediye sayısını artırdı. Cumhur İttifakı'nın kazandığı illerde MHP seçmeninin etkisinin büyük olduğu gözlendi.

CHP'YE 3 İLDE SÜRPRİZ

İYİ Parti ile İttifak Yapan CHP, Ardahan ve Artvin'i geri aldı. CHP için en büyük sürpriz AK Parti'nin kaleleri Bolu ve Kırşe­hir'den geldi. CHP, mevcut başkan Mehmet Kesimoğ­lu'nu aday yapmadığı Kırk­lareli'nde ise kaybetti.

SAHİLLER YİNE KIRMIZI

Seçim sonucunda Türkiye haritası da büyük ölçüde değişti. MHP'nin il sayısını artırması, CHP'nin bazı AK Parti kalelerini alması AK Parti ağırlıklı harita üze­rinde farklı renkler belirdi. Ülkenin sahilleri CHP üstünlüğü nedeniyle yine kırmızıya büründü.

“KOMÜNİST TUNCELİ” SÜRPRİZİ

Seçimin en ilgi çeken so­nuçlarından biri HDP için şok ediciydi. HDP, Şırnak'ı AK Parti'ye kaptırırken, Ovacık'ın Komünist Parti'li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu Tunceli Belediye Başkanı oldu. Maçoğlu sayesinde Tunceli Komü­nist Parti'nin kazandığı ilk il belediyesi oldu.

AK Parti'nin en güçlü ismi Binali Yıldırım'la İstanbul için kıran kırana yarışan Ekrem İmamoğlu, seçim performansı ile Türkiye siyasetine iddialı bir şekilde giriş yaptı. İzlediği seçim stratejisi sayesinde AK Parti'ye mevzi kaybettiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süreliğine koltuk tartışmasından kurtulsa da İmamoğlu'nun orta vadede CHP içinde liderliğe yükselme ve 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali artık yabana atılamaz.