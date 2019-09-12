Gel ey sıcak para!

İthalat gerileyip, azalınca dolaylı vergiler, düştü ateş kasaya,

Ağzımız, dilimiz kurudu, kavuşalım diye yalvarmaktan borç paraya,

Dövizsizlikten olduk perişan, gel artık ey sıcak para, etme naz,

İki yakamız bir araya gelmiyor, n'olur acı bize biraz.

★★★

İster Yahudi ol, ister Arap,

İster Hıristiyan, ister Budist, istersen ol çorap,

Paranın ırkı, dini, imanı olmaz der büyüklerimiz,

Ey para babaları! Tek istediğimiz bu garip milleti de biraz daha görmeniz.

★★★

Tek gelesin diye kırk katlı, beş bin odalı, üç yüz salonlu,

İnşa ettik bir Dünya Finans Merkezi hem teraslı hem balkonlu,

Gerçi bitiremediysek de zamanında yapım işini,

Bir ufukta görünsen, gece gündüz çalışır, anında döşeriz içini.

★★★

Nice bankacılar, bürokratlar yolladık da New York'lara Londra'lara,

Cicili bicili sunumlar eşliğinde, “road show”lar yaptırdık koskoca adamlara,

Bu zil halimizle sizi yedirdik içirdik, havyarlı kokteyl partiler verdik,

Yine de sizi bize taze para vermeye bir türlü ikna edemedik.

★★★

İstersen yüz defa tövbe etmiş ol, sen yine devam et bize borç vermeye,

Alıyorsun ya fahiş faizi, bu öfke, bu nadanlık niye?

İsviçre senin parana sıfır faiz çekerken, yine de koşuyorsun oraya,

Sukukla haram faizi helal kıldık sana, niye şikâyet ediyorsun bizi sağa sola.

★★★

Biz yıllardır sefa sürmüşüz ödünç parayla,

İnşa etmişiz yolları, limanları, konakları, sarayları hep aynı bu yolla,

Hangi ukala bizi borç almamaya edebilirmiş ikna,

Şaşarım hayal âleminde yaşayan o gafilin aklına.

★★★

Yurdum iktisatçıları kafa yorarken nasıl daha fazla dış borç alınır diye,

Bazı sivri akıllılar çıkmış, soruyorlar bu borçlar nasıl ödenir niye?

Cevap çok basit: Alamazsak borç, dönmez bu çarklar,

Ödenemezmiş bu borçlar, sanki bunu bilmeyen mi var?

★★★

Cari açıkla da olsa, yapılmış, yapılmıştır, takma kafayı buna,

Uzak Doğu kalkınmış cari fazlayla, Çinli değilsin, sakın buna kulak asma,

Bırak ipotek koysun havalimanlarının, köprülerin gelirine alacaklılar,

Açarsın sınır kapılarını, edersin bu dünyayı onlara dar.

★★★

Yanlışlarla da olsa doludur ağzına kadar dar kafalar,

Boşalmazsa kısmen, içine küçücük bir doğru bile zor sığar.

Borç yiyen elden değil, kendi kesesinden yermiş,

Faizi gelince, borcum olmasaydı kazandığım para bana yeterdi dermiş.

Son söz: Borçlunun derdi, alacaklıyı gerdi.