Milli Piyango güldürüsü

Sevgili okurlarım, Türkiye çok ilginç bir ülkedir. Olanları çoğu zaman hayretle izleriz.

Bazen güler, bazen şaşırır ve bazen de alay etmek zorunda kalırız.

Ağlanacak durumlara da sık sık düşeriz…

Şimdi değineceğim olayı mutlaka anımsayacaksınız.

Geçtiğimiz 31 Aralık (yılbaşı) gecesi memlekette herkesin sabırsızlıkla beklediği bir çekiliş vardı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi.

Büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlenmişti. Çok büyük bir rakamdı.

Piyango çekilişlerinde genelde bu yapılır. Herkesin hayal gücünü süslesin ve satışları artırsın diye büyük ikramiye acayip yüksek tutulur.

Bizim ahali çekiliş öncesinde kuyruklara girdi, bilet aldı.

★★★

Ve çekiliş sonuçları ertesi gün gazetelerde yer buldu. Ama herkesin merak ettiği bir konu vardı!

Acaba büyük ikramiye kime çıkmıştı?

Birkaç gün geçti, talihli ortada yok!

Herkes şöyle diyordu:

“Şimdi bu şahsın başına iş açılacak. Sahte akrabaları çıkacak, sömürücüler ve yardım isteyenler etrafını kuşatacak falan filan… Ortaya çıkmamakta haklı. Biraz bekliyor olsa gerek.”

Aradan haftalar geçti, aylar geçti, vatandaştan yine ses yok!..

Kimdi bu talihli, yoksa büyük ikramiye satılmayan biletlerden birine mi vurmuştu…

Yani devlete mi kalmıştı!

Medyada sürekli çağrılar yapılıyordu:

“Her kimsen çık ortaya arkadaş, her geçen gün büyük faiz kaybına uğruyorsun!”

Bu arada bileti satan bayi de medyada sık sık görünüp demeçler veriyordu:

“Parasını alınca herhalde bana da bir şeyler verecektir!..”

★★★

Komedi mi dersiniz, rezalet mi dersiniz, olay işte bu aşamada, 16 Temmuz günü patladı.

Bir devlet kuruluşu olan Milli Piyango İdaresi yazılı bir açıklama yaptı:

“Bugün sabah saat 8.30 sularında İdaremizi arayarak 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu ifade eden kişi Avrupa'da yaşadığını, Türkiye'ye bir cenaze için geldiği sırada evinde dosyalar içinde bulduğu tam bilete büyük ikramiye isabet ettiğini gördüğünü ifade etmiştir…”

Bu açıklamaya göre İdare, sözüm ona talihli kişiye önerilerde bulunmuş:

“Önce biletini göstermesi gerekiyor. Bir an önce İdaremize başvurmasının beklendiği kendisine söylenmiştir.

Ancak ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini söyleyen talihli adayı henüz İdaremize başvuruda bulunmamıştır. Parası kendisine ödenmek için hazır bekletilmektedir. Saygılarımızla.”

Yapılan resmi açıklamada, parasını almaya bir türlü gelmeyen sözde talihlinin o güne kadar olan “Faiz kaybı” da belirtiliyor.

2 milyon 527 bin ABD doları, 7 milyon 263 bin Türk lirası vesaire…

★★★

Çekiliş yapılmış, talihli ortada yok. Ancak devlet adına yapılan bu ciddiyetsiz açıklamada önemli çelişkiler var.

– Sözde talihli güya İdareyi arıyor. İsim falan vermiyor. Belki şaka yapıyor, belki işletiyor.

– Avrupa'da yaşıyor ama bileti evinde dosyalar içine koyuyor ve unutuyor. Sonra aklına geliyor, dosyaları açıp biletini buluyor ve İdare'yi arıyor! – Madem bileti bulmuş, o halde niçin gidip parasını tahsil etmiyor!

Acaba korktuğu bir şey mi var?

Bu vatandaş mafya mı, terörist mi, PKK'lı mı, yoksa bizim gibi Fetöcü falan mı, neyin nesi yani!

Başına iş açılmasından mı korkuyor!

Ya da büyük ikramiye aslında “Devlete” mi çıktı, onu mu gizlemeye kalkışıp böyle komik atraksiyonlar yapıyorlar?

Öyle ya, bunlarda 70 milyonu başkalarına kaptıracak göz var mı!

★★★

Milli Piyango'nun bu ciddiyetsiz, saçma sapan açıklamasını görünce arkadaşlarla biraz gırgır yapmak zorunda kaldık. Keşke aklımıza

gelseydi, biz telefon açıp şöyle deseydik!

“Talihli benim. Şu saatte sizin oraya geleceğim ama bir şartım var. Giriş kapınıza sembolik olarak bir kırmızı halı sereceksiniz. Beni ve ekibimi kapıda genel müdürünüz karşılayacak… Bir de parolamız olacak, onu sonra bildiririm…”

Maksat biraz gülüp eğlenmek…

★★★

Sevgili okurlarım, şimdi ortada iki olasılık var.

İlki, uyanık bir vatandaş devletin bir kuruluşunu telefonda işletmiş ve onlar da resmi açıklama yapmış.

İkincisi, arayan kimse falan yok. Milli Piyango durduğu yerde çağrıda bulunup gel gel yapıyor, talihlinin faiz kaybını falan vurgulayıp reklâm yapıyor. İyi de, hakkında her türlü şaibe iddiaları havada uçuşan Milli Piyango İdaresi böylesine bir ciddiyetsizliğe nasıl alet ediliyor?

★★★

Burası Türkiye…

Olmaz olmaz deme abicim, olmaz olmaz!

Ama bizde olmaz yoktur.

Gerekirse devleti bile işletip gerçek dışı açıklama yayınlatırsın…

Ulan talihli vatandaş…

Madem varsın, çıkar şu bileti dosyaların arasından da, al paranı git! Sen de kurtul biz de kurtulalım.