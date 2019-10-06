Irak çok ırak değil

Kaç gündür Irak'ta gösteriler yapılıyor. Olaylarda düne kadar 48 kişi yaşamını yitirdi. Başlangıçta sloganlar daha çok iş, aş ve ekmekle ilgiliydi ama aniden birileri ‘İranlılar Irak'tan defolun' diye bağırmaya başladı.

Son iki haftalık gelişmelere bakalım.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Trump'ın yeni üs kurma ve asker sayısını artırma isteğini reddetti, Çin'e giderek önemli anlaşmalara imza attı ve Rusya'dan S-400 alacaklarını söyledi.

Irak'la Suriye arasında ilk sınır kapısı açıldı, İran'ın en önemli komutanlarından Kasım Süleymani'yi öldürme girişimi önlendi, İran destekli Yemenli Husiler üç tümen Suudi askerini esir aldı, Trump'ın Ruhani ile telefonla görüşmek istediği ancak isteğinin kabul edilmediği ortaya çıktı.

Biraz daha geriye gidelim.

Başkan Trump üç aydır İran'a saldırma planları yapıyor ama bir türlü olmuyor.

Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan Hizbullah'a destek veren İran, ABD ve İsrail'in bölgesel planlarını bozuyor.

İran; Rusya ve Türkiye ile birlikte Suriye sorununu çözmeye çalışıyor.

İran; Irak'taki Şiilere destek vererek ABD'nin bölgesel planlarında çok güvendiği IŞİD'in yenilmesini sağladı.

İran; tüm taraflarla olan ilişkilerinden dolayı Irak'ın parçalanmasını önledi.

Bu durumda ABD ve yandaşı ülke ve güçlerin İran'dan intikam alması gerekiyordu.

Yeniden Irak'ı karıştırarak.

Gerçi Irak 40 yıldır karıştırılıyor ama olsun.

1979'da İran'da Humeyni Devrimi olunca Saddam'a ‘İran'a saldır' dediler.

Sekiz yıl savaştan sonra Saddam kendisine destek veren Kuveyt'i işgal etti.

12 yıl sonra ABD gitti Irak'ı işgal etti, Saddam'ı astı ve kuzeyde yarı bağımsız Kürt bölgesi oluşturdu.

Ama oyun devam etmeliydi.

Kanlı Arap Baharı bunun için yapıldı.

Şii İran ve Irak'a karşı IŞİD ve benzeri ruh hastası örgütler kuruldu.

Her şeyin arkasında Suudi ve Körfez ülkelerinin parası vardı.

Planlama CİA, MOSSAD, Mİ6 ve bilumum Batılı istihbarat örgütlerinden.

Haziran 2014'te Musul ve Irak'ın yarısı IŞİD tarafından işgal edildi.

Ama tutmadı Iraklı Dini lider Sistani'nin çağrısı üzerine yüz binlerce Iraklı Şii gönüllü yazıldı ve İran'dan sağlanan destekle IŞİD yenildi.

Irak'ta yenilince Suriye'de beli kırıldı.

ABD ve müttefikleri bu işten hiç hoşlanmadı ama adamların her zaman B planları var.

ABD'nin desteğiyle Fırat'ın doğusu IŞİD'ten temizlendi ama bölge PYD/YPG'ye verildi.

ABD ‘level atlamıştı'.

1991 sonrasında Kuzey Irak'ta tezgah çeviren ABD aynı tezgahı şimdi Kuzey Suriye'de çeviriyor.

Ama tezgahın başarısı için Suriye ve Irak'ın parçalanması ve iç savaşa sürüklenmesi gerekiyor.

Son günlerde Irak'ta yaşanan tezgaha dikkat.

2003 işgali sonrasında ABD Şii-Sünni kırımı için çok uğraştı ama başaramadı.

Şimdi yeniden deniyor.

Önceki gün Dini lider Sistani'nin öldürülme planı ortaya çıkarıldı.

Amaç Sünnilerle Şiileri birbirine kırdırmak, İran'ı Irak'la meşgul etmek, İran'ın desteğinden yoksun Suriye ve Lübnan'ın üzerine çullanmak sonra da Deli Trump istediği her şeyi yapacak.

Tam da Kongre tarafından sorgulanmak üzereyken.

Coğrafyamızdaki diktatörler gibi içerde sıkıştıkça dışarda bela arayacak.

Suudiler gibi ruh hastası iktidarlar Trump'ın emrinde.

Buyurun size bir kaç rakam:

Suudiler; Musul işgali sonrasında IŞİD'e beş bini intiharcı 12 bin militan, 32 bin uzaktan kumandalı bomba yüklü araç, 70 bin bombalama eylemi için malzeme, her türlü ağır silah ve on milyarlarca dolar gönderdi.

Başka ülkelerin ne yaptığını herkes biliyor.

Irak; Türkiye'ye ırak olmayan ve her şeyiyle Türkiye'yi ilgilendiren bir komşu.

Osmanlı ‘Ana gibi yar Bağdat gibi diyar' demişti.

Üç yılda yaşanan çatışma ve katliamlarda en az 300 bin insan öldü, binlerce kadına tecavüz edildi, binlerce yıllık kiliseler, camiler ve tarihi mekanlar yakıldı ve yıkıldı.

Anlaşılan Trump ve dostlarına yetmemiş.

Adamlar Suriye ve Irak'ı parçalamadan rahat edemeyecek.

Oyunun bir sonraki hedefi Türkiye.

Bu nedenle Mustafa Kemal bu bölgenin bataklığından uzak durmuş.

Mustafa Kemal'i dinlemeyen AKP'nin Türkiye'yi ve Türkiye'den dolayı bölgeyi ne hale getirdiği ortada!