Adana Tarım İl Müdürü, sustukça yeni iddialar geliyor

Geçen yazımda Karataş İlçesi Adalı Köyü sınırlarındaki Hurma Boğazı dalyanını 7 yıllığına projeli olarak kiralayan Adalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, Tarım İl Müdürlüğü'nün dalyanı hukuksuz biçimde, ellerinden alıp başka bir kooperatife (Bahçe Su Ürünleri Kooperatifi) verilmesini dile getirmiştim. Adalı Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Gökdemir Polat, tüm belgeleriyle bana gelmişti, ihaleyi nasıl aldıklarını, projeye uygun büyük paralar harcayarak bir daha sökülüp takılması mümkün olmayan tesisler yaptıklarını, 3 taksit yatırdıklarını ancak, bu arada Adana İl Tarım Müdürü, dalyanın işletmesini, Bahçe Su Ürünleri Koop'a verdiğini, dolayısıyla bu işte haksızlığa uğradıklarını ve büyük zarar ettiklerini anlatmıştı. Üstelik de Adalı Köyü Su Ürünleri Koop'la olan sözleşmesini tek taraflı fesh eden Tarım Müdürü'nün bu yaptığının Bakanlık tarafından onaylanmamasına rağmen. Kaldı ki, bu arada Adana 3. İdare Mahkemesi Tarım İl Müdürlüğü'nün bu yeni işlemini iptal etmesine ve tekrar Adalı Koop'a verilmesi kararı almasına, ardından Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne giden İl Tarım Müdürlüğü'ne oradan da ret kararı verilmesine, yani yürütmenin iki kez durdurulmasına rağmen…

Bunları yazmış ve Tarım İl Müdürü'nden bir açıklama beklemiştik.

Ancak Tarım İl Müdürü Muhammet Ali Tekin bu açıklama karşısında sessiz kaldı.

Biliyorsunuz, “Sükut ikrardan gelir” diye bir söz vardır. Yani bu durumda Tarım İl Müdürü bu iddiaların hepsini kabul ediyor, söyleyecek bir şey yok demek ki! Fakat onun susması iddiaların bittiği anlamına gelmiyor.

Müdür hakkında yeni yeni iddialar var ve bu iddialar eskisinden daha da vahim.

Müdür Bey, şimdi de “İhaleye fesat karıştırmakla” suçlanıyor. Üstelik bu iddia sahipleri, iddialarını yazıya da dökmüşler. Gerekli merciler nezdinde girişimlerini sürdürüyorlar.

Bu iddiaya göre de Bahçe Beldesi S.S. Su Ürünleri Kooperatif Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gidiyor. 2009 yılına ait borcu için ödeme başvurusu yapıyor ve peşin olarak borcunu ödeyeceğini söylüyor. Ancak taahhüdünü yerine getirmiyor. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı da çok ivedi uyarısıyla 07.11.2018 tarihinde 7143 sayılı kanunun 3.Md.1.fıkrasının d ve e bentlerine göre borç yapılandırmasının bozulduğu için gerekli işlemin yapılması için de Hukuk Müşavirliğine ivedilikle yazı gönderiyor. Yani burada sözleşmenin feshi gerekiyor. Ancak iddiaya göre farklı bir tarih atılmış ‘borcu yoktur belgesi' düzenlenerek yeniden sözleşme yapılıyor. Yani ortada sahte belgenin de varlığından söz ediliyor.

Şimdi de ihaleye fesat karıştırmak, resmi evrakta sahtecilik gibi vahim iddialar var.

Ancak Tarım İl Müdürü sessizliğini korumayı sürdürüyor.

Oysa benim Adana Valiliği'ndeki önemli görevlerde bulunan arkadaşlarım Tarım İl Müdürü hakkında tıpkı Milli Eğitim Müdürü gibi olumlu referans vermişlerdi ve “Bütün müdürler çalışıyor ama Tarım İl Müdürümüz ile Milli Eğitim Müdürümüz çalışkanlıkta başta gelirler” demişlerdi.

Tarım İl Müdürü, bu konuda şu ana kadarki tavrıyla bence o değerli arkadaşlarımı da yanıltmış oldu.

Tabii haksızlığa uğradığını iddia eden kooperatif işin peşini bırakmıyor, mahkemeler, davalar, şikayetler yasal zeminde sürüyor.

Bence bu işten birilerinin başı fazlasıyla ağrıyacak.

Aslında Tarım İl Müdürü sustukça Adana Valiliği'nin değerli tepe yöneticilerine de zarar veriyor.

Çünkü Tarım İl Müdürü'nün bu suskunluğu, “Söyleyecek sözünün olmadığındandır” biçiminde değerlendiriliyor. Tabii ki kendisi bilir.

Bizim kimseye zorla açıklama yaptıracak halimiz yok.

Ancak ben olsam, hakkımda bir takım yolsuzluk, usulsüzlük, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma iddialara olsa, çıkar en yüksek sesle cevabımı verirdim.

Gel de şimdi “Sükut ikrardan gelir” diyenlere hak verme.

O susabilir, biz görevimizi yapıp yazmaya devam edeceğiz…

ADANA'da CHP'li belediye başkanlarının içinde en rahatı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin…

Baksanıza diğer belediyeler ya borç içinde ya da önceki yönetimden kalan sorunlarla boğuşuyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir taraftan kalan 4 milyar borç yükünün altında, diğer taraftan da belediyeye sonradan alınan ve çoğunluğu bankamatikçi olarak belirtilen personelin oluşturduğu kadro fazlalığı yüzünden zor günler geçiriyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da, aylarca belediyede tebrikleri kabul etmek zorunda kaldı, sonra da belediyede yeni bir kadro yapılanmasına gitti, onun da işleri oturtması için zamana ihtiyacı var.

Fakat Soner Çetin öyle mi?

Bir kere koltuğunu korudu, hem de oylarını eskisinden daha fazla artırdı.

Zaten belediyeyi kendisi yönetiyordu, kadrosu, ekibi hiç değişmedi. Şimdi geçen dönemden daha güçlü hamlelerle Çukurova'da fark yaratma peşinde olacak.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye seçimlerini kazanması nedeniyle mangal partisi yapması kendisine büyük sükse yaptırdı.

Ardından Adanalı karpuz üreticisinin 15 ton karpuzunu alarak çiftçiye kazandırdı, vatandaşa bedava karpuz dağıttı.

Anlayacağınız keyfi yerinde.Şimdi Çukurova'ya geçen dönem yaptığı hizmetlerden daha büyüklerini yapmak için çalışmalar yapıyor.

Önümüzdeki günlerde arka arkaya önemli projeler açıklayacak.

Çukurova'da gönülleri bir kez daha fethedecek.

Bence, Soner Çetin'in geçen dönemi kalfalık dönemi idi.

Bu dönem ise bence ustalık dönemi…

Artık Çukurova'yı çok iyi tanıyan, belediyeciliği çok iyi özümsemiş bir başkan olarak eminim bu dönem Çukurova'da çok güzel işlere imza atacaktır.

BİR süre önce Adana Çukurova'daki Piri Reis Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ali Sev, hakkında, Okul Aile Birliği'nden sözleşmesi ve piyasa araştırması olmayan 5 bin TL. civarındaki temizlik malzemelerinin talep formu olmadan ödenmesini istediği, piyasa üzerinden fiyatla temizlik malzemesi alımı yaptırdığı, kendi tanıdığı firmalara yönlendirdiği, Bakanlığın görmesi gereken Okul Aile Birliği'nin gelir giderlerini TEFBİS sistemine kayıt yaptırmadığı, Okul Aile Birliği'nin kasasına girmesi gereken bağışların girişinin yapılmamasını istediği, faturalandırılmasına ve bankaya yatırılmasına karşı çıktığı, öğrencilerden toplanan paraların Okul Aile Birliği'ne KDV ödememek için girilmesini istemediği, Okul Aile Birliği'ne çay ve kahve yasağı getirip mobbing uyguladığı, banka şubesindeki Okul Aile Birliği hesabına hukuken yetkisi bulunmamasına rağmen şerh koydurduğu, belgesi olmayan giderlerin tanıdık firmalara fatura talep ederek ödeme yapılabileceği konusunda usulsüz önerilerde bulunduğu gibi iddialar yer almıştı.

Bu iddiaları, ERASMUS projesine öğrenci seçimini sınavsız ve usulsüz yapıldığı, bu gezilere daha önce aynı okulda müdür olan ancak şimdi Ceyhan Milli Eğitim Müdürü olan Murat Koçer'in de -alakasız biçimde- katıldığı gibi iddiaları vardı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialar hakkında soruşturma ve inceleme başlatmıştı.

Şimdi bu müdür beyin tayini çıkmış. Piri Reis Anadolu Lisesi'nde ki görevinden alınıp başka bir yere tayin edilmiş.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, bu olayı duyduğunda ilk andan itibaren müdahale etmiş ve konuyu araştıracağı sözünü vermişti. Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ederim.