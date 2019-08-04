Yeşiloba Devlet Hastanesi’nin temeli atılıyor

Adana Milletvekili Abdullah Doğru müjde verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adana Milletvekili Abdullah Doğru'yu ben çok eski yıllardan beri tanırım. Kendisiyle uzun yıllardan gelen bir dostluğumuz, muhabbetimiz vardır. İl Başkanlığı yaptığı dönemde kendisiyle birçok görüşmelerimiz olmuştur. Kendisi son derece çalışkan, özü sözü bir, dost canlısı bir insandır. Görüşlerine ister katılırsınız ister karşı çıkarsınız ama gerçekten soyadı gibi Doğru bir insandır. AKP Milletvekili Abdullah Doğru, geçenlerde ziyaretime geldi.

Kendisiyle Adana merkezli olmak üzere uzun uzadıya sohbet ettik, bana çok çeşitli konulardaki görüşlerini aktardı, ben de aklıma gelen bütün soruları kendisine sordum. Abdullah Doğru görüşmemiz sırasında birçok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ama ben öncelikle kendisinin Yeşiloba'ya yapılacak devlet hastanesi konusundaki açıklamalarını öne çıkarmak istedim.

Çünkü Yeşiloba Devlet Hastanesi Adana'nın batı kesiminde oturan insanlar için çok önemli, eksikliği hissedilen bir hastane. Bu bölgede Yeşilevler, İsmetpaşa, Gürelpaşa, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Sakarya, Denizli, Narlıca, Emek, Dikili, Zeytinli, Gerdan ve daha isimlerini ayamadığım onlarca önemli ve kalabalık mahalleler var. Burada yaşayan yüzbinlerce insan, sağlık sorunlarını kilometrelerce uzaklıktaki Şehir Hastanesi ya da diğer hastanesinde çözmeye çalışıyor. Tabi oralara gelince kadar uzun zaman geçiyor. Trafik yoğunluğunu aşmak da ayrı bir konu. Düşünün vatandaş bir uzmana muayene olacak veya acil servise gitmesi gerek saatler sonra buralara ulaşabiliyor. İşte Yeşiloba Devlet Hastanesi bu sorunları ortadan kaldıracak. Vatandaşa, sağlığa ulaşmayı kolaylaştıracak.

Bu konu yılan hikâyesi gibi idi. Ama artık nihayet mutlu sonla bitecek gibi görünüyor.

Adana Milletvekilimiz Sayın Abdullah Doğru işte bunun müjdesini verdi.

Aynen, “Yeşiloba Devlet Hastanesi'nin her hazırlığı tamamlandı yakında temeli atılacak, müteahhit başlamak üzere” dedi. Abdullah Doğru ayrıca, “Yüreğir'de de yeni bir hastane kurma gayretleri devam ediyor. Numune Hastanesi'nin yeri de güzel ve değerli bir arazi. Burası Adana adına güzel bir değer katacak biçimde değerlendirilmeli”diye ekledi.

BİR DE KÖTÜ HABER: STADYUM İLK YARIYA YETİŞMİYOR

Doğru, devam eden hükümet yatırımları için de “Mansurlu yolunun bitirilmesi çalışması sürüyor, bu yol o bölgenin ekonomik hareketini de güçlendirecek. Stadyumumuz bitti, inşaat tamamen bitmişti ama oranın çimlenme ve koltukları kalmıştı bu birinci yarıya yetişmeyecek gibi görünüyor” bilgisini verdi.

Abdullah Doğru, “Adana mükemmel bir şehir Allah bütün nimetleri vermiş. Gölümüz, dağımız, denizimiz, yaylalarımız yakın mesafede” diyor ve ekliyor:

“Yurt dışında küçücük bir tarihi eser için saatlerce götürüyor, gittiğimizde bakıyoruz ki o eserler bizim. Büyük saat çevresinin yarısı kadar bile değil. Maalesef bizde de kusur var. Kusur varsa hepimizde var. Seyhan nehrinden faydalanamıyoruz. Bu şehrin çok ciddi gelir elde edebiliriz. Bundan faydalanmak lazım.”

BU ŞEHİRDE POZİTİF CÜMLE KURMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ

Ancak görüşmemizde ısrarla Adana'da pozitif dil kullanma ihtiyacı üzerinde duran Doğru şunları söyledi:

“Toplum olarak da Adana'da Aytaç Bey'den beri başlayan bir hadise, herkes negatif cümle kurma haline geldi. Sürekli negatif cümle. Bir şehir negatif cümle kurarak büyümez. Sürekli eleştirerek çözüm üretemeyiz. İnsanları motive etmemiz lazım. Konya, Gaziantep gibi şehirler pozitif cümlenin fazla kullanıldığı şehirlerdir. Maalesef Adana'da bu konuda eksiğimiz var. Herkes negatif cümle kuruyor, negatif cümle kurunca da yan yana gelemiyoruz. Her gittiğimizi yerde pozitif cümleler kurma, şehrin güzelliklerini öne çıkarma gayreti içinde olmalıyız, Bu parti ve yerel yönetim ayırt etmeksizin böyle yapılmalı. Mesele Ahmet'in, Mehmet'in belediyeyi kaybetmesi değil, herkes kaybeder. Bir yere bir hizmet gitmediği zaman belediyeyi değil bizi de sorumlu tutuyor.”

YAPARIZ DEDİLER YAPSINLAR!

Doğru'ya metro ile ilgili olarak hükümet olarak ne yapacaksınız sorusunu da sordum şu cevabı aldım: “Metronun hükümeti ilgilendiren kısmı yok, belediyeyi ilgilendiren bir konu. Vatandaş CHP'den yana takdirini kullandı, artık çözümünü de oradan bekleyecekler. Metro sorununa gelince gerçekten belediyelerin altından kalkabileceği bir proje değil. Talip oldular, belediyenin imkanlarını biliyorlardı, ben yapıyorum, ben çözerim dedi, Adana merttir Adana bu işi yapar dedi, buyursun yapsın.

Metro borcu bakanlığa devredilecekse belediye başkanının ne işi var burada. Metro Adana'nın en büyük kamburu rantabıl değil, karlı değil, kar edebileceğini de sanmıyorum. Ben belediye meclis üyesi iken oranın imar planını yapmıştık. Zaten orada yer altı çalışması da olmayacak, yer üstünden gidecek. Ama bu yapılacak mı yapılmayacak mı başkan bilir. Metro borcu belediye başkanlarının beceriksizliklerinin de bahanesi oldu. O zaman talip olmayacaksın. Bir belediye başkanının bahanelerin arkasına sığınması, ağlaması doğru bir şey değil.

Aday olmak için kendisini hırpaladığını herkes biliyor, kazanmak için de öyle. Biz eleştiri de yapmıyoruz, fırsat vermek lazım. Ama bizim metro konusunda yapılacak bir şey olduğunu sanmıyorum.

Biz belediye hizmetleri açısından köstek olmayız, elimizden gelen desteği veririz, takıldıkları yerlerde bizim yapacağımız şeyler, destek olacağımız şeyler varsa yaparız. Vatandaşlarımızın hizmetine engel olacak bir şey yapmayız.”

İŞTEN ÇIKARTMALAR YANLIŞTI

Doğru'nun belediyelere eleştirileri de var, “Belediyelerin şeffaf olması lazım. Geçmişte de kötü örnekleri var. Biz belediye meclis toplantılarını canlı yayınlıyoruz diyorlar. Zaten belediye toplantıları halka açıktır. Bu bir şeffaflık görüntüsü değildir, bu milletin gözünü boyamaktır, iz şeffaf davranırsanız zaten vatandaş bunu görür. Yani sen kazma kürek çalışan insanı bankamatikçi diye çıkartırsan doğru değil. Bir insanın ekmeğiyle oynamaktan daha zalim hiç kimse olamaz. Hangi düşüncede olursa olsun. Zeydan Beyin seçim öncesinde konuştuğu “Hiç kimseyi çıkarmayacağım”derken şimdi çıkartması hiç doğru değil, kimsenin ekmeğiyle oynamamalı başka bir çözüm bulmalıydı” diyor.

ŞAKİRPAŞA HAVAALANI TAŞINMAMALI

Abdullah Doğru ile sohbetimizde şehrimiz için en önemli konulardan birisi olan Şakirpaşa Havaalanı'nın akıbetinin ne olacağını da sordum. Burada sevinerek söyleyelim ki Doğru da Şakirpaşa'nın kapanmasını istemiyor ve bu konuda elinden geleni yapacağını şu cümlelerle anlatıyor:

“Şakirpaşa Havalanı Adana açısından çok önemli bir konfor. Adanalı da havaalanının gitmesini istemiyor ama ortada bir havaalanı yapılıyor. Muhtemeldir ki Mersin'de biz de iki havaalanını birden kullanabiliriz. Kapatılmaması için uğraşıyoruz. Kapatılmasını istemiyoruz. Bizim bölgenin ekonomi iki havaalanını da kaldıracak kapasitede. Bizim burada sorunumuz mania sorununun çözülmesiydi bu da çözüldüğüne göre artık sorun kalmadı. Biz kaldırılmaması için gayret göstereceğiz.”