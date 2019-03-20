Enflasyon düşecekmiş ay hadi inşallah!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonda eylül ayı gibi 2019'da tek haneli rakamları göreceğiz” dedi… Miladi takvime göre mi? Hicri mi? Bak onu söylemedi!

Öyle de güzel anlatıyor ki… Ülkede kriz falan yok! Bir açıp kapasak, arkadan fişi çıkartıp taksak düzelecek sanki…

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“Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katı ve kararlıyız” da dedi… Geçen yıl kararsız mıydık? Enflasyon geldi, kapıyı açtı, içeri daldı. Salona yayıldı, sigarasını yaktı. Üstüne rahat bir şeyler aldı. Biz hâlâ kararlıyız! İyi de nasıl kovacağını hiç anlatmadı!

İşin açıkçası ne diyecek ki? Seçim öncesi iyimser konuşacak tabii ki… Konuşmak zorunda… Kendisi de bunun farkında… Paradan attığımız gibi enflasyondan da “sıfır” mı atıyoruz yoksa?

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Geçici bir heves bizimkisi seçim sonrası sürer mi? Yapılacak bütün zamlar, vergiler ertelendi. Hatta indirime bile gidildi! Bunlar fiyatların üzerine bindirilmeyecek mi?

Yıllık enflasyon kaç açıklandı? Yüzde 20! Avrasya Tüneli'ne sehven ne kadar yıllık zam yapıldı? Yüzde 93… Neyse ki yukarıdan emir geldi, zam seçimlere kadar iptal edildi. Sigara, elektrik, doğalgaz, köprü, tünel, yol, beyaz eşya, mobilya, araba… Seçimin hemen akabinde, yapılmayan zamları koyacaklar sıraya…

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Dolara bağlı bir enflasyon demek, artmaması için kurları suni olarak düşük tutacaksın demek. Kur düşük kalınca cari açık artacak. Kurun düşük kalması için faizler inmeyecek. İnerse dolar fırlayacak. Enflasyon artacak. Döndük mü başa?

Nasıl olabilir? Türkiye iyice küçülür. Talep iyice daralır, millet tam sürünür. Eş zamanlı olarak enflasyon metodu değiştirilir. Sepete Starex meyvesi eşliğinde Aloe vera eklenir. Biraz da gayret ederlerse eksi bile çıkabilir.

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Ortamlarda tek hane dersin, tanzim kuyruğuna halkı mahkum edersin. Kim bilecek? Her yerde tanzim satış açılacak, enflasyonu bu durduracak. Ülke Suriye'den, Mısır'dan, İran'dan sebze ithalatı ile mi doyacak? Bütün planımız bu mu?

Ekonominin temel seyrinde hiçbir düzelme olmadığı, finansın tıkandığı, üretim için bile ithalat yapamadığımız bir ortamda borçlanmalarla idare etmeye çalışıyoruz.

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Yeni bir fabrika kuruldu da bizim mi haberimiz olmadı? Üretimimiz mi arttı? Gizliden yatırım mı yapıldı? Petrol mü bulduk? Bor madeniyle çalışan yerli uçaktan atılan milli taramalı bomba gibi acayip bir şey mi yaptık?

Yurtdışından mal almadan üretemeyen, tüketerek büyüyen bir ülkede bankalara baskı yaparak dövizi, faizleri ve enflasyonu kontrol edebileceğini zannederken mi yapacak bunları?

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Bu arada seçim idi, S-400 idi, İran, Suriye sorunlarına hiç değinmiyorum. Toplamda 450 milyar dolar borcumuz olduğuna hiç girmiyorum. Yıllık dış borçlanma kredimizin limitine geldiğimizi de pas geçiyorum.

Enflasyon gerçekten eylülde düşebilir mi tek haneye? Söz verdi, bu yıl içinde iş bulacak 2.5 milyon kişiye… Ay olabilir mi öyle bir şey? Lütfen olsun çünkü!